TRT 1'de ekrana gelen Sevda Kuşun Kanadında dizisi yer alan ve Dağ 2 filmi ile parlayan Ufuk Bayraktar'ın sözleşmesindeki ayrıntı kendisine servet kazandırdı.

UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

26. İstanbul Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü, 43. Antalya Film Şenliği'nde 'Genç Yetenek Özel Ödülü'nü aldı. 2015 yılında ise kendi yazıp yönettiği Kümes filmiyle Altın Portakal Ulusal İzleyici Ödülü'nü kazanmıştır.