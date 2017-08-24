Ufuk Sarıca: İlk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2017 hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Ukrayna’yı 79-55 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ay-yıldızlıların başantrenörü Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basına kapalı yapılan hazırlık maçında da iyi bir performans ile kazandıklarını dile getiren Sarıca, “Tabi hazırlık sürecinin başı ile şu anki takım arasında fark olması normal. Zamanla ve çalışmayla ilgili kısımlar var. Bir sürü doğruyu oturtmaya başladık. Bunlar yeterli mi bence yeterli. Önümüzde de 1 hafta daha hazırlık yapma şansımız var. Oynayacağımız 1 hazırlık maçı daha var. Umut ediyorum turnuva başlayana kadar çok daha iyi olacağız. İnşallah bayramın ilk günü itibariyle güzel bir turnuvaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

“İlk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz”

Sarıca, Ukrayna karşısında oynanan hazırlık karşılaşmasını değerlendirerek, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Takımı topladığımız ilk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz. O enerjiyi birbirimize veriyoruz. Devamlı 20 ve üstü asist yapabiliyoruz. Bu bence önemli bir özellik. İlk yarıda müdafaada olan çalışkanlığımız ve birbirimize yardımımız iyiydi. Bunu sürdürürsek her gün herkese rakip olabiliriz.”

Bora Akyol