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Ufuk Sarıca: 'Kazanmak istediğimiz maçı kararlı bir şekilde kazandık'

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, galip geldiklerini için mutlu olduğunu dile getirerek, “Kazanmak istediğimiz maçı kararlı bir şekilde kazandık” dedi.

Ufuk Sarıca: Kazanmak istediğimiz maçı kararlı bir şekilde kazandık

15 Şubat 2018 22:10

Beşiktaş Sompo Japan, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Banvit’i 80-63’lük mağlup etti ve yarı finalde TOFAŞ’ın rakibi oldu. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başantrenörü Ufuk Sarıca ile oyunculardan Cody Lalanne açıklamalarda bulundu. Galip geldikleri için mutlu olduğunu belirten Ufuk Sarıca, “Her maçın final odluğu bir turnuva oynuyoruz. Müthiş oynadık. Sahada çok çalışkandık. İlk yarı 9 sayı önde girdik. Banvit iyi bir takım. Üçüncü periyot da farkı açtık. Bu periyotta hücumda şutları da değerlendirdik. Kazanmak istediğimiz maçı kararlı bir şekilde kazandık. Sonuçta bir maç kazandık. En önemli final cumartesi günü oynayacağımız maç. Taraftarımız maç gelmeli. TOFAŞ önemli bir rakip. Bu sezon bizi iki kez yendiler. Banvit’e de Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyorum” diye konuştu. Cody Lalanne ise çok iyi bir maç oynadıklarını, defansta ve hücumda istediklerini yapınca amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

 

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