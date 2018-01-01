Ufuk Sarıca: 'Kendine güvenen bir ekip haline geldik'

Yavru Kartal Dergisi'nin ocak ayı sayısına konuşan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, özellikle Beşiktaş taraftarının çok önemli bir seviyede olduğunu ifade etti. Siyah-beyazlı taraftarların entelektüel derinliğe sahip olduğunun altını çizen Sarıca, "Beşiktaş Sompo Japan takımı da, seyir zevki veren bir takım. Taraftar-takım bütünleşmesi konusunda biraz daha çaba harcamalıyız. Basketbol takımımıza daha fazla destek bekliyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarı tribünde varlığını hissettirdiği oranda başarılar da kendiliğinden gelecektir. Kendine güvenen bir ekip haline geldik. Bunu önemsiyorum. Ancak hiçbir zaman 'Tamam olduk' dememeliyiz. Beşiktaş’a yakışan hiç şımarmamak ve daima hedeflerinin peşinde koşup başarıya odaklanmaktır" açıklamasında bulundu.