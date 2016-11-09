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Ufuk Sarıca: "Rahat bir galibiyet oldu"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Savunmadaki müthiş enerjimiz bize rahat bir galibiyet getirdi” dedi.

Ufuk Sarıca: &quot;Rahat bir galibiyet oldu&quot;

09 Kasım 2016 23:27

Siyah-beyazlı takım FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Zielona Gora’yı 85-66’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın koçu karşılaşmayı ve önemli anları değerlendirdi.

“GÜZEL BİR GECE OLDU”

Ufuk Sarıca, “Güzel bir gece oldu bizim için. Savunmadaki müthiş enerjimiz bize rahat bir galibiyet getirdi. Hücumda bazen organize olamadık. Ribaundlarda sıkıntı yaşadık. Değerli bir galibiyet aldık. 7 maçlık bir seri yakalamıştık. Yeni bir seriye başlamak istiyoruz. Yarından itibaren lig maçının hazırlıklarına başlayacağız. Taraftarın bize destek olması, bizle birlikte oyuna eşlik etmeleri güzeldi, teşekkür ediyorum. Önümüzde zorlu maçlar var. Darrüşafaka Doğuş ve Galatasaray gibi Euroleague takımlarıyla mücadele edeceğiz” diye konuştu.

STİMAC: “GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI KARŞI OYNADIK”

Siyah-beyazlı tecrübeli oyuncu Vladimir Stimac ise “Gerçekten güçlü bir rakibe karşı oynadık. Biz koçumuzun bize verdiği direktifleri yerine getirdik ve bu maçı kazandık. Burada bize destek olan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ZİELONA GORA CEPHESİ

Zielona Gora Başantrenörü Saso Filipovski Beşiktaş’ın çok iyi bir takım olduğunu dile getirerek, “Güçlü bir rakibe mağlup olduk. Beşiktaş bugün çok yüksek 3 sayı isabetiyle mücadele etti. Boyalı alanda 30 sayı ürettik ama bu galibiyet almamıza yetmedi” açıklamasını yaptı.

Zielona adına Beşiktaş potasına 11 sayı gönderen Thomas Kelati, Beşiktaşlı taraftarların desteğine karşı oynamanın zorluğuna değinerek, “Aslında basketbolu ne kadar sevdiğimizin de kanıtı taraftarların desteğini bu şekilde takımlarına yansıtması. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Kaybettik ama suç bizde çünkü koçun oyun planını sahada istediğimiz gibi uygulayamadık” dedi.

Etiketler: Başantrenörü Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan


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