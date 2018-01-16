Ufuk Sarıca: 'Sıralama açısından önemli bir galibiyetti'

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında sahasında Çekya ekibi CEZ Nymburk’u 91-80 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Çok tehlikeli ve maçı sürekli agresif oynayan bir takıma karşı oynadık. 3’ü deplasman olmak üzere son 5 maçını kazanan bir takımdı. İyi durumda olduklarını biliyorduk. Maçın başında konuşmamıza rağmen sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. Ama özellikle ikinci periyotta biraz daha uzayıp boyalı alanı daha iyi kullanarak dengeyi lehimize çevirdik. Bütün maç üstünlüğü sürdürerek sıralama bakımından önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı basketbolcu Weems ise benchten gelen oyuncuların verdiği katkının galibiyette önemli bir rol oynadığını söyledi.

Uygar Aydın

