Diğer
Kategoriler

Ufuk Sarıca: 'Sıralama açısından önemli bir galibiyetti'

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, CEZ Nymburk karşısında aldıkları galibiyetin sıralama açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ufuk Sarıca: Sıralama açısından önemli bir galibiyetti

16 Ocak 2018 22:38

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 11. haftasında sahasında Çekya ekibi CEZ Nymburk’u 91-80 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Çok tehlikeli ve maçı sürekli agresif oynayan bir takıma karşı oynadık. 3’ü deplasman olmak üzere son 5 maçını kazanan bir takımdı. İyi durumda olduklarını biliyorduk. Maçın başında konuşmamıza rağmen sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. Ama özellikle ikinci periyotta biraz daha uzayıp boyalı alanı daha iyi kullanarak dengeyi lehimize çevirdik. Bütün maç üstünlüğü sürdürerek sıralama bakımından önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı basketbolcu Weems ise benchten gelen oyuncuların verdiği katkının galibiyette önemli bir rol oynadığını söyledi.

Uygar Aydın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç