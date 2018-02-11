Ufuk Sarıca: 'Tempoyu artıramadık'

Tofaş'a sahasında 60-59 mağlup olan Beşiktaş Sompo Japan'da Başantrenör Ufuk Sarıca karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tofaş'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Sarıca, "Sezonun sürpriz takımı oldular. Son 3 yılın meyvesini topluyorlar. Maç çok tempolu olmadı. Sert bir maçtı. Rakibimiz bu tempoda oynamak istiyordu. Biz ise tempoyu artıramadık. Savunmada iyiydik ancak hücumda kötüydük. Yeni gelen oyuncularımıza yeni şeyler öğretiyoruz. Bundan dolayı takımın düzeninde aksamalar olabiliyor. Bunlar normal karşılıyorum. Kupada iddialıyız. Özellikle Clark ve Strawberry bugün takıma katkı sağlayamadılar. Bu bir ritm meselesidir. Fransa'da da durum böyleydi. İki oyuncu da bu takımın en önemli isimleri. Böyle inişler çıkışlar olacaktır" dedi. Sarıca, son olarak Boatright’ın İtalya’ya transferi ile ilgili olarak da bir karar alınması halinde bunu uygulamaya koyabileceklerini söyledi.

Sertaç: "Play-Off havasında bir maç oldu"

Tofaş karşısında çok etkili bir oyun ortaya koyan Sertaç Şanlı ise, karşılaşmanın çok sert geçtiğini söyleyerek, "Play-Off sertliğinde bir maç oldu. Maça iyi başlayamadık. Ama savunmadaki sertlikle bunu dengelemeye çalıştık. Galibiyet için şans elimize geldi. Ancak son topu savunamadık. Umarım bu yenilgiden gerekli dersleri çıkarırız" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş