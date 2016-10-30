Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sırçalı Medrese Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattını arayan 29 yaşındaki yabancı uyruklu bir vatandaş, darp edildiğini söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, bir şahsın yaralı halde kaldırımda yattığını gördü. Yapılan incelemede yaralı şahsın, telefonla yardım isteyen Uganda vatandaşı Mwesiga Job (29) olduğu belirlendi. Gittiği eğlence kulübünde tanımadığı kişiler tarafından darp edildiğini söyleyen Mwesiga Job için 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Job’un başının döndüğünü söylemesi üzerine şahsı ambulansla hastaneye götürdü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Beşer