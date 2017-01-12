Manavgat Adliyesinde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Uğur Acar, hayatını kaybeden Ramazan Kaya’nın eşi Hatice Kaya ve avukatları hazır bulundu. Davada olay günü görevli polis memurlarından E.Ş dinlendi. Olay günü grup amiri olarak görev yaptığını belirten E.Ş "112’den gelen ihbar doğrultusunda ekipleri olay yerine yönlendirdim. Ekipte görevli arkadaşlar, yanmış vaziyetteki bir şahsı ambulans ile hastaneye gönderdiklerini belirterek yanındaki şahısları getirdiler. Ben de gelen şahısların ifadelerini aldım. İfadelerini aldığım sırada şahısların üzerlerinde ıslaklık ve çamur bulunmuyordu. Olsa dikkatimden kaçmazdı" dedi.

Ölen Ramazan Kaya’nın eşi Hatice Kaya, olay gecesi bir insanın yanmış olduğunu belirterek "Olay yerine gelen polisler neden bir olay yeri inceleme ekibi çağırıp olay yerinde gerekli incelemeler yapılmamıştır. Eğer yapılsaydı bugün bazı şeyler daha net ortaya çıkacaktı" ifadelerini kaydetti.

Bunun üzerine yeniden söz alan polis memuru E.Ş, olayın ardından olay yeri ekiplerince gerekli incelemelerin yapıldığını ve raporların hazırlandığını söyledi.

Avukatların başka şahit dinlenmesine gerek olmadığını belirtmesinin ardından söz alan Savcı, mütalaa için mahkeme heyetinden süre istedi. Mahkeme, savcının dosyanın esası hakkında mütaalada bulunması için duruşmayı 16 Şubat 2017 saat 14.00’e erteledi.

Olay 7 Ekim 2014 tarihinde yaşanmıştı

Uğur Acar, 7 Ekim 2014’te 33 yaşındaki Ramazan Kaya'nın Antalya’nın Manavgat ilçesinde yanarak yaşamını yitirmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yargılanıyor. Uğur Acar ve olay yerinde bulunan 2 arkadaşı, Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 'yakmak suretiyle kasten öldürme' iddiasıyla suçlanıyor.

Arif Kaplan

