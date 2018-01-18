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Uğur Çiftçi, Galatasaray’a doğru

Galatasaray'ın sol bek transferi konusunda Gençlerbirliği’nin kaptanı Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi.

Uğur Çiftçi, Galatasaraya doğru

18 Ocak 2018 15:25

Galatasaray, sol bek konusunda arayışlarını sürdürürken, bu konudaki rotasını Türkiye’ye çevirdi. Sene başından beri Juventus’un Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah ile görüşen fakat istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray’ın bu konuda Gençlerbirliği’nin sol beki Uğur Çiftçi ile görüştüğü iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu transfer için Gençlerbirliği yönetimiyle pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. Öte yandan 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Milli Takım'a Fatih Terim çağırmıştı

Başkent ekibinin altyapısında yetişen Çiftçi bu sezon 15 Süper Lig ve 4 Türkiye Kupası maçında toplam 1625 dakika süre aldı. Başarılı defans oyuncusu, bu maçlarda 1 gol, 1 asist ile mücadele etti. Uğur Çiftçi, 1 kez A Milli Futbol Takımı’nda forma giydi. Çiftçi'yi Milli Takım'a şu anda Galatasaray'ın başında olan Fatih Terim çağırmıştı. 

Etiketler: galatasaray, Uğur Çiftçi

 

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