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Uğur Dündar kitap fuarının onur konuğu oldu

Edirne’de bu yıl Edirne Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Gazeteci-yazar Uğur Dündar, fuarın onur konuğu oldu.

Uğur Dündar kitap fuarının onur konuğu oldu

07 Ekim 2016 19:53

Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Kitap Fuarı, Ekmeçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nda düzenlenen törenle kapılarını açtı. Fuara onu konuğu olarak katılan gazeteci-yazar Uğur Dündar, okurlarıyla bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı. Fuarın açılış törenine Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan ve Okan Gaytancıoğlu’nun yanı sıra gazeteci-yazar Uğur Dündar ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Dündar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, okumanın kadar yazmanın da önemine değinerek, “Eğer bugün benim bir anı defterim olsaydı şu anda adımı taşıyan altı kitap var, bu belki de çok daha fazla olabilirdi. Çünkü insan zaman zaman unutmaması gereken çok değerli anıları unutabiliyor. Eğer yazarsanız onlar ileride size çok değerli kitap malzemeleri teşkil edebilir. Herkes de bir şeyler yazmalı bence. Ben herkesin keşfedilmesi gereken bir yazarlık tarafı olduğuna yürekten inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dündar’a Edirnekari tablosu ve Edirneli yazarların kaleme aldığı kitapları hediye etti. Dündar, açılışın ardından uzun kuyruklar oluşturan okuyucularının kitaplarını tek tek imzaladı.

Açılış töreni sonrası fuar yüzlerce kitapseverin ziyaretine açıldı. 7-16 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olan Kitap Fuarı’nda Türkiye’nin seçkin yazar ve yayınevlerinin eserleri okuyucularıyla buluşacak.

Etiketler: uğur dündar


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