Uğur LGS tercih ofisleriyle öğrencilere kariyer desteği

LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ardından hesaplanan Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) dün açıklandı. Bu yıl sistemin değişmesi ile birlikte yaklaşık 1 milyon 176 bin 8’nci sınıf öğrencisi arasından 996 bin öğrenci sınava girmişti. Merkezi sınavla öğrenci alacak olan bin 366 okula 126 bin öğrenci yerleşecek. Bu yıl ilk kez öğrencilerin Yerleştirme Esas Puanı (YEP) merkezi sınavdan alınan puan ile oluşturuldu, okul puanlarının ise merkezi yerleştirmede katkısı olmayacak. Okul puanlarının etkisi adrese dayalı yerleştirmede kullanılacak. Öğrenciler adrese dayalı tercih yaparken yerleştirilme kriterleri sırasıyla; kayıt alanında olması, mezun olduğu okulun kayıt alanında olması, tercih sırası, okul puanı ve devamsızlık durumuna göre değerlendirilecek.

“Tercih yaparken yüzdelik dilim dikkate alınmalı”

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt LGS tercih süreci ile ilgili şunları söyledi: “Tercih yaparken öğrenciler yüzdelik dilimlerine göre ve tercih edeceği okulların bir yıl önceki yıla ait yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini yapmalıdır. Tercihler yapılırken mutlaka bir uzman desteği alınmalı, tercih kılavuzu doğrultusunda tercih yapılmalıdır. Adrese dayalı tercihlerde okulların eğitim kalitesi ve bir önceki yılın yüzdelik dilimi dikkate alınmalıdır. Hem yüzdelik dilime göre tercihler hem de adrese dayalı tercihlerde öğrenciler, sadece okul başarısını veya okulun ismini önde tutarak değil, mutlu olabilecekleri okulları öncelikli olarak tercih etmelidir.”

Merakla beklenen heyecanlı süreç başladı

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından veliler ve öğrenciler için heyecanlı süreç başladı. Tercih süresinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin ise şunları kaydetti: “Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak okul başarısının merkezi sınavda katkısı olmadı ve öğrenciler sınavdan aldıkları puanlara göre yerleştirilecekler. Standart sapmanın dahil olması ile birlikte öğrencilerin sınav puanından çok yüzdelik dilime dikkat etmesi ve tercih yaparken yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak taban puanlar kontenjan kılavuzu ile birlikte, öğrencilerin kendi yüzdelik dilimleri ile birlikte girebilecekleri okulları iyice araştırmalı ve tercih listelerine eklemeliler. Merkezi sınav veya adrese dayalı tercih yaparken öğrencinin, kendi ilgi, yetenek ve beklentileri doğrultusunda tercih yapması önemlidir. Öğrenciler tercih listesini oluştururken istek sırasına göre listelerini oluşturmalıdır. Okulların başvuru şartları var ise uygunluğu kılavuzdan kontrol edilmelidir. Ayrıca adrese dayalı tercih yaparken en az 2 farklı tür okulu listede bulundurmanın zorunlu olduğu unutulmamalıdır.”

Uğur Okulları tercihlerde öğrencilerin yanında

Uğur Okulları, 50 yıllık sınav deneyimi ve birikimi ile ücretsiz LGS Tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor. Uğur LGS Tercih Ofisleri ile öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. Uğur Okullarının 36 kampüsü, Anadolu liseleri ve yeni okullarının tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet dün itibarıyla başladı.

Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli. Uğur LGS Tercih Ofisleri hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Aynı zamanda, LGS’de başarılı olan öğrencilere avantajlı kayıt imkanı da sağlanacak.