Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Çeşme çarşısından Uğur Mumcu Parkı'na kadar "Susma, sustukça sıra sana gelecek", "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganlarıyla Uğur Mumcu Parkı'na yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Veysel Ayhan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şube Başkanı Sedat Mutlu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, Çorumlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Uysal, ÇEŞKA Başkanı Berna Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dalgıç, Türkiye'nin aydın insanlarının katledildiğini dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bu çark böyle işliyor. Bu katledilenlerden bir tanesi de şu anda andığımız, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu. Uğur Mumcu, maalesef karanlığa götürülmek istenen ülkemizin aydınlık insanlarından biriydi. Bugün de yaşadığımız çok farklı değil. Her zaman söylediğim gibi, inanın ki, bizim sayımız az değil. Biz, herkesten fazla inançlıyız. Biz, herkesten fazla güçlüyüz. Burada andığımız, sevgili dostumuz, yoldaşımız Uğur Mumcu'nun anıtının önünde, hepimiz bir kez daha söz veriyoruz; Biz güçlüyüz, bu ülkeyi 'ham' yaptırmayacağız" diye konuştu.

CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran ise Uğur Mumcu'nun cemaat yapılanmasının devlete nasıl sızdığını 1993 yılında gördüğünü ve dile getirdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, anma törenine katılan vatandaşlar ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu anıtına bıraktı.

İsa Atagöz