Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu ile Ankara’da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden hukukçu Muammer Aksoy, Kartal Belediyesi tarafında düzenlenen panelde anlatıldı.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele konuşmacı olarak avukat Celal Ülgen ile gazeteci Mustafa Mutlu katıldı. Paneli Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile çok sayıda Kartallı dinledi. Program şehitler için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelde konuşan Celal Ülgen ile Mustafa Mutlu, Mumcu ve Aksoy’ın yaşamını ve mücadele hayatını anlattı.

Programda konuşan Celal Ülgen, “Uğur Mumcu, gazeteci Muammer Aksoy ise hukukçu. Önce Muammer Aksoy sonra Uğur Mumcu suikast sonucu öldürüldü. O dönem faili meçhullerin bol olduğu, toplumda yer tutmuş, mevki kazanmış saygı gören insanların öldürüldüğü dönemdir. Bir hukukçu olmak kolay değildir. Hukukçu olan biat etmez” dedi.

Gazeteci Mustafa Mutlu da Uğur Mumcu’nun özelliklerini sıralayarak, “Uğur Mumcu isyandır, Uğur Mumcu özgürlük bildirgesidir. Uğur Mumcu gazetecilik deklarasyonudur. Uğur Mumcu gür bir sestir. Uğur Mumcu namuslu her vatandaşın aldığı örnektir. Uğur Mumcu ile aynı meslekte olmanın ve onun öğrencisi olmanın onurunu yaşıyorum” diye konuştu.

Panele ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise yaptığı konuşmada, “Uğur Mumcu gerçek bir Kemalist olarak ülkenin sömürülmesine karşı çıkmasıyla, bağımsızlığını savunmasıyla değerlerine sahip çıkmasıyla her şeyden önemlisi emperyalizme karşı duruşuyla hem içeride hem dışarıda düşman kazanmış ancak yurtseverlerin kalbinde taht kurmuş birisidir. Bugün onu andık” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Başkan Altınok Öz panelistlere çiçek takdim etti.

Mustafa Bakırhan