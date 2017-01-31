Uğur Okulları, sporu ve sporcuları destekleme misyonu kapsamında 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2017 Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası’nın resmi sponsoru oldu.

15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara’nın ev sahipliğinde organize edilecek Integral Forex Türkiye Kupası'nın kura çekimi, bugün gerçekleştirildi. Kura çekiminde Erkekler Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımların temsilcilerinin yanı sıra, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, CEO’su Ömer Onan, federasyon yetkilileri ve sponsor firmaların yöneticileri de katıldı.

Her zaman sporun ve sporcuların destekçisi olduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel, “Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği 2017 Türkiye Kupası’na resmi sponsor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Basketbolunun marka değerini arttırmak adına Uğur Okulları olarak her zaman bu tarz özel organizasyonların parçası olmayı arzu ediyoruz. Türkiye Kupası’nda karşılaşan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, basketbolseverleri tribünlere ve ekran başına bekliyoruz” dedi.

KAZANAN 19 ŞUBAT'TA BELİRLENECEK

Kupanın sahibi olabilmek için Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ilk 15 haftayı ilk 8'de bitiren Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray Odeabank ve Yeşilgiresun Belediyespor, Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme usulüyle oynanacak olan maçların ilki 15 Şubat Çarşamba günü; final ise 19 Şubat’ta Ankara Arena'da gerçekleştirilecek. Geçen yıl Bursa'da 31'inci kez gerçekleştirilen organizasyonda Fenerbahçe, finalde Darüşşafaka Doğuş'u yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

