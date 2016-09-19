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Uğur Okulları Eğitime Başladı

Türkiye genelinde 93 lise, 11 ortaokul ve yeni 12 kampüs ile 2016-2017 eğitim öğretim dönemine başlayan Uğur Okulları, velilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla coşkulu törenlerle açıldı.

Uğur Okulları Eğitime Başladı

19 Eylül 2016 17:13

Öğrencilerinin, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi üniversitelerini kazanmalarını hedefleyen Uğur Eğitim Kurumları 36000 öğrencisiyle yeni döneme başladı.

"Eğitimde kalite ön planda"

48 yıllık bir geçmiş ve deneyimle Türkiye’nin her noktasına akademik ve bireysel gelişim odaklı eğitim modeliyle hizmet sunacaklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel, “Yeni açılan 12 yeni kampüs ile birlikte toplam 36.000 öğrenciyle yeni eğitim öğretim dönemine başladık. 48 yıl önce kurulan ve bugün Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının temelini oluşturan Uğur markasını her yıl biraz daha güçlendirerek, kaliteyi ön planda tutarak çok farklı bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Amacımız her öğrenciye eşit eğitim hakkı sunabilmek ” dedi.

Törenin ardından ilk ders zili çaldı. Öğrenciler ilk günden özel tasarlanmış sınıflarda ve fen-teknoloji-mühendislik-matematik branşlarının yer aldığı STEM Laboratuvarı’nda çalışmaya başladı. Öğrencilerinin, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi üniversitelerini kazanmalarını hedefleyen Uğur Eğitim Kurumları 2017 yılı içerisinde 20 yeni kampüs açmayı hedeflemektedir.

"En gelişmiş okullardaki eğitimle aynı eğitim"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’in yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencilere mesajı;

“Önemli bir toplantı için ABD’de bulunuyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılımızın hepimize hayırlı olsun. 48 yıl önce eğitim öğretim hayatına başlayan dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisiyiz. Kuruluşumuzdan bu yana dünya çok değişti, bizlerde çok değiştik ve çok geliştik. Ama bir ilke ve hedefimiz hiç değişmedi. Oda cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve ona ulaşma hedefimizdir. Bu hedef bugün olduğu gibi yarında değişmeyecektir. Değişmemelidir. Gece gündüz durmadan daha iyi bir eğitim daha iyi nasıl olabilir diye bir arayışın içindeyiz hep. Umutlu, pırıltılı gözler bizden daha iyi bir eğitim bekliyor. Kurumlarınızda çocuklarınıza verdiğimiz eğitim öğretimin dünyanın en gelişmiş okullarındaki eğitimden eksik değil fazladır Dünyada fabrikasyon eğitimden kişiselleştirilmiş eğitime geçme konusunda öncülük ediyoruz.”
 

Etiketler: eğitim başladı, Enver Yücel, Uğur Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yücel Yücel, uğur okulları


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