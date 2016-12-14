PKK Terör Örgütü tarafından İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıyı protesto etmek isteyen Türkiye’nin dört bir yanındaki Uğur Okulları öğrencileri, müdürleri ve yöneticileri Beşiktaş Meydanı’ndan İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena stadına yürüdü.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla birlikte yapılan yürüyüşe Uğur Okulları öğrencileri, öğretmenleri, Uğur Okulları ve Uğur Yayınları Genel Merkezi katılım sağladı. Ayrıca Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Uğur Eğitim Kurumları Genel Müdürü Yücel Yücel de öğrencilerle birlikte yürüyüşte ön sıralarda yer aldı. Terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine öncelikli olarak baş sağlığı dilenirken daha sonra da Şehitler Tepesi'nde Uğur Okulları öğrencisi tarafından bir basın bildirisi okundu. Bildiride şu sözlere yer verildi:

“Türkiye Kamuoyuna;

10 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul’da gerçekleştirilen hain terör saldırısında güvenlik görevlisi ve sivil 44 yurttaşımız şehit olmuş, 155 yurttaşımız da yaralanmıştır. Türk milletinin ve dünyanın duyarlı bütün insanlarının olduğu gibi; bilime bağlı, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve düşünce özgürlüğüne büyük saygı duyan Uğur Okulları ailesi olarak bizler de büyük üzüntü duymaktayız.

Milletimizin başı sağ olsun. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün değerlerine bağlı bir eğitim kurumu ve kurumun öğrencileri olarak her türlü terörü lanetliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu saldırı ve bundan sonraki saldırılar da asla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaktır. Bizler, ülkemizin toprak bütünlüğüne, halkımızın birliğine, refah ve huzuruna; Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığına ve insanlığın temel haklarına sahip çıkıyoruz ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Bizler, geleceği inşa edecek nesil olarak Türkiye’nin ve dünyanın barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşaması için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi saygıyla tüm kamuoyuna sunarız.”

Uğur Okulları öğrencileri basın bildirisinin ardından İstiklal Marşımızı ve 10. Yıl Marşı'nı okudu.

SİNEM ERYILMAZ - ÇİLER ÖZCEYLAN

