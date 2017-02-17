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Uğur Okulları, öğrencilerine maç heyecanı yaşattı

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği “Erkekler Türkiye Kupası”nın resmi sponsoru olan Uğur Okulları, öğrencilerine de maç heyecanı yaşattı.

Uğur Okulları, öğrencilerine maç heyecanı yaşattı

17 Şubat 2017 14:50

Akademik ve bilimsel eğitim yaklaşımı ile öğrencilerine başarılı bir gelecek sunmayı hedefleyen Uğur Okulları, sporu ve sporcuları da her zaman destekleyen en önemli eğitim kurumlarından biri oldu. Öğrencilerde güven duygusu ve fiziksel gelişimin desteklenmesi, takım ruhu bilincinin oluşturulması adına sporu her zaman en değerli kazanım olarak ilk sıraya taşıyan Uğur Okulları, hedefi doğrultusunda 15-19 Şubat tarihleri arasında Ankara’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası’nın resmi sponsoru oldu. Büyük bir heyecanın yaşandığı maçlarda Uğurlu öğrenciler de bu heyecana ortak oldu.
  Her zaman sporun ve sporcuların destekçisi olduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Yücel Yücel, “Türkiye Basketbol Federasyonu’nun düzenlediği 2017 Türkiye Kupası’na resmi sponsor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Basketbolunun marka değerini arttırmak adına Uğur Okulları olarak her zaman bu tarz özel organizasyonların parçası olmayı arzu ediyoruz. Türkiye Kupası’nda karşılaşan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, basketbolseverleri tribünlere ve ekran başına bekliyoruz” dedi.

  Yarı finalistler belli oldu

  15 Şubat’ta başlayan Integral Forex Türkiye Kupası’nın açılış mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Yeşilgiresun Belediye’yi 85-79'luk skorla; ikinci çeyrek final mücadelesinde ise Anadolu Efes Fenerbahçe’yi 82-74’lük skorla mağlup etti. Böylece ilk gün karşılaşmalarının ardından Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes ilk yarı finalistler oldu. İkinci günde ise Beşiktaş Sompo Japan ile Banvit, üçüncü yarı finalist olmak için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 66-57'lik skorla Banvit kazandı. Son yarı finalistinin belli olduğu karşılaşmada ise Galatasaray Odeabank Darüşşafaka Doğuş'u 77-71'lik skorla mağlup etti.
  İki gün boyunca maçları büyük bir heyecanla izleyen Uğurlu öğrenciler, aralarda yapılan tam saha turnike yarışmasına katılarak çeşitli hediyeler kazandılar. Molalarda ve periyod aralarında sahneye çıkan U-Tiger maskotu ise tüm basketbolseverlere eğlenceli anlar yaşattı; küçük çocuklar maskota büyük ilgi gösterdi.
  Integral Forex Türkiye Kupası’nın yarı finali 18 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Saat 16.30’da Banvit ile Galatasaray Odeabank, saat 19.30'da ise Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Etiketler: 2017 Integral Forex Erkekler Türkiye Kupası, uğur okulları


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