Uğur Okulları Sakarya Kampüsünün tanıtım toplantısı gerçekleşti

Uğur Okulları tarafından yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak 16 yeni okuldan biri olan Sakarya Kampüsünün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Söğütlü, Serdivan ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcıları, Sakarya Kampüsü kurucusu Yavuz Müftüoğlu, okul müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Uğur Okulları olarak ülkemizin eğitim sisteminde büyüyerek gelişmek ve gelişerek büyümek felsefesi içerisinde eğitim sisteminde yeni okullar kazandırmaya devam ediyoruz. Şuan 44 ilde Uğur Okullarının okulu var. 1 Eylül itibariyle bu okullarımız eğitim vermeye başlayacak. Eğitimden ödün vermemek gerekiyor. Eğitimin geliştirilmesi gerekiyor. Büyüme uğruna eğitimden ödün verilirse öğrencilere ve insanlığa zarar vermiş oluruz. Biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Gelişmeden kastımız dünyadaki eğitim alanında gelişen bütün olguları araştırıyoruz, inceliyoruz ve okullarımızın tamamında kodlama ve robotik derslerine kadar, yabancı dil eğitiminden bilimin ilimi matematiğin ön planda tutulduğu yaklaşımlarla biz eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde Sakarya Kampüsümüzün kuruluşunu bu sene gerçekleştiriyoruz. Sakarya’da 2018-2019 eğitim öğretim yılında 32 derslikli içerisinde kütüphanesi, kapalı spor sahası olan, sınava hazırlık merkezi adını vermiş olduğumuz özel öğrencilerin sınavlara hazırlanmasındaki bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan sınav hazırlık merkezi var. Sakarya’nın en iyi okulu olacak olan Uğur Okulları Sakarya Kampüsünün Eylül itibariyle açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün inşaatı gerçekleşiyor. Kaliteli eğitimin Uğur okullarının sağlamış olduğu öncü ve kaliteli eğitim önümüzdeki yıl Sakarya’ya gelecek olmasını buradan müjdelemiş olalım” dedi.

Müftüoğlu: “Yeni kampüsümüz çağa ve teknolojiye uygun”

Uğur Okulları Sakarya Kampüsü kurucusu Yavuz Müftüoğlu ise, “Yeni kampüsümüz çağa ve teknolojiye uygundur. Sakarya’nın merkezinde bir dünya okulu olarak tasarlandı. Mimarisinden sınıf düzenine, kapalı spor salonundan laboratuvara kadar ayrıntılı bir şekilde tasarlanarak Sakarya eğitimine yol ve yön gösterecek şekilde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının 50’nci kuruluş yıl dönümünü ve Sakarya’da eğitimde değişiklik ve yenilik yapacak özelliklere sahip bir ortaokul kurmayı planladık. Toplam olarak okulumuzun kapasitesi 32 derslik, lise ve ortaokul olmak üzere 2 buçuk dönüm üzerine kurulu 12 derslikli 70 metre kare büyüklüğünde. STEM laboratuvarı, fen bilgisi, görsel sanatlar, müzik derslikleri, kapalı spor salonu, yemekhanesiyle tam bir eğitim kurumu olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında 284 öğrenciye kaliteli eğitim verecek düzeyde. Her türlü donanımıyla birlikte eğitim ve öğretimde temel unsur olan öğretmenlerimizin kendi alanlarında son derece bilgili olduklarını söylemek isterim” diye konuştu.

Remzi Şimşek