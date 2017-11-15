Uğur Okulları'nda Karesispor coşkusu

Karesispor, Uğur Okullarında misafir oldu. Uğur Okulları Müdürü Mustafa Kuvancı tarafından düzenlenen panelde öğrencilerle bir araya geldi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, 2017-2018 sezonunda düzenledikleri ilk panelin Uğur Okullarında gerçekleştiğini belirtti.

Panelde söz alan Karesispor Baş Antrenörü Fahri Güler, üç yıldır Karesispor'da çalışma imkanı bulduğunu, iki sezon içerisinde Karesispor ile Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselme başarısı gösterdiklerini ve bu sezonda alıştıkları başarının devam ederek Play-Off hedefine doğru taraftarlarıyla yürümek istediklerini belirtti.

"Balıkesir'in gururu olmaktan mutluyuz"

Oyuncuların kendini tanıtmasının ardından söz alan Genel Menajer Anıl Uyanık, iki sezon içerisinde atlanan iki ligin Türkiye'de eşine az rastlanır bir durum olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: ''Karesispor, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ''Basketbol Balıkesir'in genlerinde var'' sloganıyla 2014 Aralık ayında kurulan bir kulüp. Kısa bir süre içinde önce Basketbol Bölgesel Ligi'nde ardından geçtiğimiz sezon Basketbol İkinci Ligi'nde ilk iki sırayı alarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselmeyi başarmış bir kulüp. Sportif olarak Karesispor'un Türkiye Basketbol Liglerindeki en başarılı kulüplerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Balıkesir Merkez'de şu anda basketbolu profesyonel anlamda temsil eden tek kulübüz. Karesispor Kulübü üç ayaklı bir organizasyon: A Takım organizasyonu, 6-16 yaş arası gençlere basketbol eğitimi verdiğimiz Karesi Basketbol Akademi organizasyonu ve yine 13 yaş altı basketbol öğrencilerimizin olduğu Karesi Basketbol Alt Yapı organizasyonu. Bu organizasyonlarla beraber Balıkesir ilimizde basketbolun lokomotifi olmaya çalışıyoruz. Burada olmamızın sebeplerinden biri de sizleri basketbola daha da yakınlaştırmak, Karesispor'la tanıştırmak ve elimizden geldiği kadar sizlere bilgi vermek olacak’ ‘şeklinde konuştu

Öğrencilerin sporculara sordukları sorularla Karesispor'u yakından takip ettiklerini belli etmesi ve özellikle Karesispor'un yabancı yıldızı Jerry Smith'in gelen sorulara içtenlikle yanıt vermesi öğrencilerin ilgisini çekti. Panelde kendisine yöneltilen bir soruya cevap vermek üzere söz alan Anıl Uyanık, Uğur Okulları öğrencilerinden şehirlerini basketbolda temsil eden Karesispor'a destek vermelerini beklediklerini ifade ederken haftaya Çarşamba günü maçlarının Balıkesir'de olduğunu söyledi. Tüm öğrencileri basketbol maçına davet etti.

Hüseyin Tokmak

