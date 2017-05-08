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Uğur Okulları’nda üst düzey atama

49 yıldır bugün akademik ve bireysel gelişim odaklı eğitim anlayışıyla okul öncesinden lise son sınıfa kadar hizmet veren Uğur Okullarının Genel Müdürlüğüne Nevzat Kulaberoğlu atandı.

Uğur Okullarında üst düzey atama

08 Mayıs 2017 13:10

Nevzat Kulaberoğlu, yeni görevi kapsamında eğitim öğretim, IT, yatırım ve operasyonlar, finans ve pazarlama olmak üzere 5 ayrı birime liderlik ederken 104 okul, 13 kampüs, yeni açılması hedeflenen 25 yeni kampüs ve toplamda 2200 kişinin görev aldığı kurumun sorumluluğunu üstlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunu Kulaberoğlu, iş hayatına 1994’te Marmara Kolejinde Fizik öğretmeni olarak başladı. Marmara Kolejinde görev aldığı 18 yıllık süre zarfında farklı birim ve alanlarda liderlik yaptı. Kulaberoğlu, eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Eğitim sektöründe özgün, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye önem veren Kulaberoğlu, 2012 yılında kariyerine Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında Lise Müdürü ve Kampüs Koordinatörü olarak devam etti.

Uğur Okullarına 2016 Eylül ayında “Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” göreviyle başlayan Kulaberoğlu, nisan ayı itibariyle Uğur Okulları Genel Müdürü pozisyonuna atandı.

Kulaberoğlu “49 yıl önce Enver Yücel’in vizyonu ile kurulan, ülkemizin eğitim sisteminde önemli ve başarılı bir yer edinen Uğur ailesinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Önümüzdeki dönem 50. yılda 50 kampüs hedefiyle Türkiye’nin her noktasında akademik ve bireysel gelişimi destekleyen, nitelikli eğitim anlayışı ile başarılı nesiller yetiştirecek kampüslerimizin yatırımına devam edeceğiz” dedi.

Nevzat Kulaberoğlu, yeni göreviyle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

“Bir çocuğun hayatına eğitimle dokunmakla hem çocuğun hem de dünyanın değişim ve gelişimini sağlıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya ve insanlığın karşı karşıya olduğu tüm sorunların çözülmesinde en önemli faktör eğitimdir. Bu nedenle okulların ve biz eğitimcilerin sorumluluğu hiçbir meslekte olmadığı kadar hassasiyet ve ciddiyet gerektirir. Uğur Okulları, geçmişinden günümüze kadar bu hassasiyet ve ciddiyetle her zaman nitelikli eğitimi ön planda tutmuş ve tutmaya devam edecektir.”

Etiketler: atama, uğur okulları


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