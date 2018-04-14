Uğur Okulları'ndan devlet öğretmenlerine STEM eğitimi

Uğur Okulları ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle devlet okulu öğretmenleri için iki gün süren “21. Yüzyılda Öğretmenlik Mesleği ve STEM Eğitimi” semineri ve çalıştayı düzenlendi. Uğur Okulları Batıkent Kampüsünde düzenlenen eğitime ilişkin bilgi veren Batıkent Kampüsü Müdürü Arda Ergez, STEM eğitiminde ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere 4 ana temada fen, matematik, mühendislik ve teknoloji olmak üzere çalışmalar düzenleyerek projeler ürettiklerini belirterek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak şekilde projelere liderlik ettiklerinin altını çizdi.

Uğur Okulları STEM Bölüm Başkanı Burcu Tanrıverdi, “STEM eğitimi fen, teknoloji, matematik, mühendislik ve teknoloji disiplinlerinin bütünleştirilerek öğretilmesini amaçlayan eğitim modelidir. STEM eğitimiyle öğrencilere 21. yüzyıl hayatına dair problemler sunulur. Bu problemlere öğrenciler çözüm üretirken matematik derslerinde öğrendiklerini teknoloji ve mühendislikle bütünleştirerek kullanırlar. Tüm bu süre çerçevesinde de hem 21. yüzyıl bağlamlarına dair bilgiler edinir hem disiplinler arası bir bakış açısı kazanırlar. Bu sürecin dahilinde aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları da hedeflenir. Bunlar problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, sorumluluk, iletişim, iş birliği gibi becerilerin de STEM eğitimi süresince kazandırılması hedeflenir. Bizler de Uğur Okulları olarak bu eğitimi modelini uyguluyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğretmenlerimiz özgün ders planları üretiyorlar”

'erkenSTEM Eğitim programı' ve STEM eğitim programı çerçevesinde üniversite okul iş birliği olarak Bahçeşehir Üniversitesi STEM Merkezi desteğiyle programlarını sürdürdüklerini ifade eden Tanrıverdi, “erkenSTEM Ortaokul lise kademesinde fen bilimleri ve matematik branşı öğretmenlerimiz, BAUSTEM’in yürüttüğü STEM Öğretmen Mesleki Gelişim Programı kapsamında eğitim alıyorlar. Eğitimi kuramsal çerçevesinde bu eğitim kapsamında öğrenmiş oluyorlar. Bu eğitim devamında da uygulamalarını gerçekleştirmek için özgün ders planları üretiyorlar. Bu çok önemli çünkü bu süreçte öğretmenlerin de ürettiği farklı ders planları bilgi temelli hayata uygun problemler öğrencilere sunması çok kıymetli. Öğretmenlerimiz de özgün ders planlarını oluşturarak sınıflarında uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. Öğrencilerimiz 21. yüzyıl becerileriyle donanmış projeler üreterek süreci devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim öğretmenleriyle birlikte ortak bir çerçevede iş birliği yapıyor olmaktan onlara uygulamaları anlatıyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Tanrıverdi, “Seminer ve Çalıştay şeklinde iki günlük eğitim sonunda öğretmenlere katılım sertifikası verilecek” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu ise STEM’in önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bahçeşehir Üniversitesi içerisinde BAUSTEM merkezi öğretmenlerin mesleki girişimlerine, 21. yüzyıla uygun öğretmenlik yapabilmeleri için kurulmuş bir merkezdir. Her ilde ve her kurumdaki öğretmenlerimizin 21. yüzyıla hazır olabilmeleri, öğrencilerini yenilikçi yöntemlerle eğitebilmeleri konusunda onlara yol göstermeye, mesleklerini severek yapabilmeleri konusunda destekleme amacındayız. Bugün de Uğur Okulları bünyesinde, Yenimahalle ilçesinde devlet okullarındaki öğretmenlerle bir araya geldik. Özel okulla resmi okullar arasındaki bağların daha da güçlenmesi gerekiyor.”

“‘STEM gelecektir’ diyoruz”

Projeleri okullarındaki STEM laboratuvarlarında ve BAUSTEM liderliğinde, akademik kadro desteğiyle takip ettiklerini kaydeden Ergez ise, “Bu nedenle ‘STEM gelecektir’ diyoruz. Biraz daha yaygınlaştırmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.