Uğur Okullarından Gaziantep'e büyük yatırım

Uğur markasının yarım asırlık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı Gaziantep'te ortaokul ile öğrencilerle buluşacak. Uğur Okulları Gaziantep Kurucu Temsilcisi Nezir Tamimi, Türkiye genelinde açılacak 28 yeni okulumuzdan bir tanesinin Gaziantep Uğur Ortaokul'u olduğunu belirterek, Gaziantep’te eğitim alanında öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Global standartlarda, eğitim anlayışını benimseyerek, kaliteyi ön planda tutan ve yeni kuşaklara “iyi insan olma bilinciyle” yetiştirerek akademik başarıya hazırlayan eğitim yaklaşımıyla Uğur Okulları, bir tanesi Gaziantep'te olmak üzere, 28 yeni okul yatırımını hayata geçiriyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 37 kampüs, 24 Anadolu lisesi, 1 anaokulu, 6 ortaokul, 65 temel olmak üzere 133 okulu yatırımıyla eğitim sektörünün en güçlü kurumları arasında yer alan Uğur Okulları, akademik ve bireysel gelişimi destekleyen eğitim anlayışını Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırmayı hedefliyor.

"380 öğrenci kapasiteli Gaziantep Uğur Ortaokulu açılıyor"

Uğur Okulları, Gaziantep'teki eğitim yatırımı ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek üzere Teymur Hotel'de açılış lansmanı düzenledi. Kurumsal iletişimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Bedel Yalçın, Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, İdari İslerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çakır, Gaziantep Uğur Ortaokulu Kurucu Temsilcisi Nezir Tamimi ve Serkan Albayram, Gaziantep Uğur Ortaokulu Müdürü Kasım Ateş, ögretmenler, veli, öğrenci ve basın mensuplarının katıldığı lansmanda konuşan Gaziantep Uğur Ortaokulu Kurucu Temsilcisi Nezir Tamimi, "Ortaokul öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. Gaziantep'e 2000 metrekarelik alanda 20 dersliği ve 1200 m2'lik geniş bahçesi olan çok güzel bir okul kazandırıyoruz. Velilerin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerle çalışacağız. Güçlü bir kadro kurduk" dedi.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Geçtiğimiz yıl açılan 13 kampüsün ardından 28 yeni okul yatırımı daha yaptıklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Bedel Yalçın, “Uğur Okulları olarak, 49 yıllık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Uğur Okullarında her biri alanında deneyimli eğitmen kadromuzla, sunduğumuz çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişisel ve akademik gelişimi destekleyen rehberlik ve kariyer hizmetlerimizle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı görev biliyoruz” şeklinde konuştu.

Okul öncesinden 8’inci sınıfa kadar Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerindeki kodlama, robotik, animasyon ve oyun yazılımı ile öğrencilere dijital dünyanın kapılarını da araladıklarını kaydeden Müzeyyen Bedel Yalçın, “Kodlama dersleri ile öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ortaokulda kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en iyi lise ve üniversitelerine öğrenci yetiştireceğiz”

Hedeflerinin Uğur Okulları’nda öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Yalçın, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Yalçın, “Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek” ifadelerine yer verdi.

Uğur Okullarının akademik ve bilimsel eğitim sunduğunu vurgulayan Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ise, “Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen ASDF eğitim sistemi ile öğrencilerimizin uluslararası projeler hayata geçirerek sosyal ve kültürel gelişim kazanmalarına önem veriyoruz. Sınavlara hazırlıkta lider bir kurumuz. Öğrencinin potansiyelini ortaya çıkararak, bu yönde çalışma metodu oluşturan akademik kur sistemi ve Uğur Sınava Hazırlık Merkezimizin desteğiyle, öğrencilerimizin TEOG sınavında üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazır olmalarını amaçlıyoruz. Bu vaadimizi de 49 yıllık deneyim, birikim, vizyon ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin sunduğu olanaklarla yerine getireceğiz” sözcüklerini kullandı.

Gaziantep Uğur Ortaokulu Müdürü Kasım Ateş ise, Uğur okullarının Türkiye’de eğitimde hizmet vererek başarılı işler yaptığını belirterek, “Uğur okulları eğitim alanında Türkiye’de her zaman başarılı hizmetler vermiştir. Türkiye’de eğitimin duayeni olmuş bir kurumdur. Bu kurumun bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Her şeyi yerinde ve zamanında sunan bir ekiple, Gaziantep’te hizmet vermek benim için büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Uğurun geçmişteki deneyimi ve sürekli araştırmacı oluşu, dünyada yenilikleri yakalayışı ve bu yenilikleri bünyesine katması çok güzel bir şeydir. Bu Türkiye’de de farklılık oluşturuyor. Bende bu çalışmaları Gaziantep’te ekibimle birlikte uygulamaktan büyük mutluluk duyacağım” diye konuştu.

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