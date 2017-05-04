Uğur Okulları’ndan Konya’ya büyük yatırım

Uğur markasının 49 yıllık deneyimi, vizyonu ve uluslararası başarısı Konya’da hizmet verecek kampüsle Konyalı öğrencilerle buluşacak. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, Türkiye genelinde açılacak 20 kampüsten bir tanesinin Konya’da açılacağını belirterek, yaklaşık 25 milyon TL yatırımla Konya’nın merkezinde eğitimde öncü adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

Global standartlarda, yenilikçi eğitim anlayışını benimseyerek, kaliteyi ön planda tutan ve yeni kuşakları “iyi insan olma bilinciyle” yetiştirerek akademik başarıya hazırlayan eğitim yaklaşımıyla Uğur Okulları, bir tanesi Konya’da olmak üzere 25 yeni okul yatırımını hayata geçiriyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 104 okul, 13 kampüs ve 25 yeni okul yatırımıyla eğitim sektörünün en güçlü kurumları arasında yer alan Uğur Okulları, akademik ve bireysel gelişimi destekleyen eğitim anlayışını Türkiye’nin birçok noktasına ulaştırmayı hedefliyor.

“700 öğrenci kapasiteli Uğur Okulları Konya Kampüsü açılıyor”

Uğur Okulları, Konya’daki eğitim yatırımları hakkında bilgi vermek üzere Konya Novotel’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Okul öncesinden başlayarak hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. Yaklaşık yarım asırdır devam eden akademik başarı geleneğimizi yeni kampüslerimizde de sürdüreceğiz. Konya’ya, 12.000 m2’lik 44 dersliği ve geniş bahçesi olan çok güzel bir kampüs kazandırıyoruz. Yeni kampüsümüz Konya için 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında yaklaşık 100 yeni istihdam ve 700 çocuğun eğitim görmesi demek. Konya’nın en deneyimli, en iddialı, en idealist öğretmenlerini Uğur Ailesine katıyoruz. Uğur’a emanet edilecek olan çocuklara kendi çocuğu gibi eğitim veren öğretmenlerle çalışacağız. Bugün 106 noktada 65.000 öğrencimiz eğitim alıyor, 13 kampüsümüz faaliyette. 2017-2018 için okul sayımız 38’e yükseliyor. 3. Yılın sonu olan 50. Yılımızda ise 50 kampüs hedefimizi gerçekleştirip sonrasında Uğur Üniversitesini kurmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Geçtiğimiz yıl açılan 13 kampüsün ardından 25 yeni okul yatırımı daha yaptıklarını belirten Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu “Uğur Okulları olarak, 49 yıllık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Uğur Okullarında her biri alanında deneyimli eğitmen kadromuzla, sunduğumuz çağdaş eğitim ortamı, erkenSTEM ve STEM eğitimi, kişisel ve akademik gelişimi destekleyen rehberlik ve kariyer hizmetlerimizle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı görev biliyoruz. Akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen ASDF eğitim sistemi ile öğrencilerimizin uluslararası projeler hayata geçirerek sosyal ve kültürel gelişim kazanmalarına önem veriyoruz. Bununla birlikte okullarımızda hizmet veren Uğur Sınava Hazırlık Merkezimizin desteğiyle, öğrencilerimizin sınavlarda üstün başarı elde etmelerini ve iyi bir geleceğe bugünden hazır olmalarını amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın en iyi üniversitelerine öğrenci yetiştireceğiz”

Hedeflerinin Uğur Okulları’nda öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyledi. Kulaberoğlu, “Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. 5. sınıftan itibaren İngilizce ders saatleri artacak. Lisede ise Washington D.C. ve Toronto'daki dil okullarımızda ücretsiz olarak yazları dil eğitimi vereceğiz. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hakim, interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek” dedi.