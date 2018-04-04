Uğurlu öğrenci “Çok Amaçlı Mobil Robot Kol” projesi ile birinci oldu

Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8’inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, insan hareketlerini kopyalayarak, programlama bilgisi istemeden, değişik amaçlarla kullanılabilecek bir “Çok Amaçlı Mobil Robot Kol” üretmeyi amaçlayan projesi ile kodlama alanında 53 proje arasından birinci oldu.

“Programlama bilgisi gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir proje”

Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmada, İzmir’den 635 proje yer aldı. Uğurlu öğrenci Artun Özsoy, birincilik elde ederek adından söz ettirdiği, otomasyon gerektiren veya tehlike arz eden işlerde kullanmak üzere maliyeti düşük olarak tasarlanmış ilk örnek olma özelliği taşıyan Robot Kol Projesi’ni TÜBİTAK’a sundu. Gaziemir Kampüsü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Barış Bağcı danışmanlığında, programlama bilgisine sahip olmayı gerektirmeyecek bir kol yapımı amaçlanarak ilk örnek test edildi. Basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabilecek bir proje ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda Robot Kol, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike oluşturabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabilecek. Hareketi sağlayan motorlar enerjilerini arduino kartından bağımsız aldıkları için, tonlarca yükü kaldırabilecek sanayi tipi motorların olduğu bir sistemde devreye entegre edilebilecek. Askeri ihtiyaçlarda veya güvenlik gereksinimlerinde, kumanda yardımı ile robot her yöne hareket ettirilebildiği için olası patlayıcı içeren düzeneklere robotun gönderilmesiyle kontrol sağlanabilecek. Robotun erişim alanını büyütmek amacıyla kablosuz bağlantının sağlanması ve optik kamera takılarak görüş alanlarının çoğaltılması da sıradaki hedefler arasında yer alıyor.



Uğurlu öğrenci Artun Özsoy projenin amacını şu cümlelerle açıklıyor; “Günümüzde, tehlikeli işlerde veya vasıfsız kısa süreli tekrar işlerinde insanlar çalıştırılmaktadır. Bunun da en önemli nedeni tehlikeli işlerde kullanılacak robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi; kısa süreli vasıfsız tekrar işlerde kullanılacak çok amaçlı robot kollarının pahalı ve her iş için ayrı programlama ihtiyacının olmasıdır. ‘Çok Amaçlı Mobil Robot Kol’ projemizin amacı, programlama bilgisi istemeden, kullanıcı dostu, değişik amaçlarla ve değişik ortamlarda kullanılabilecek yazılım ve yazılımla çalışan prototipin yapımını gerçekleştirmektir. Robotumuzun Operasyon ve Otomasyon olmak üzere 2 modu bulunuyor. Operasyon modu ile robotumuz kol ve elimizdeki hareketleri taklit edebilir, robot uzak mesafelere gönderilebilir. Otomasyon modu ile ise kol ve elimizdeki 250’ye kadar hareketi kayıt yapabilir. Kayıt edilen hareketi sonsuz bir şekilde tekrarlar. Bu sayede robotumuz verimliliği artırmak adına gece gündüz çalışabilir.”