Uğurlu öğrenciler öykülerini hayvan hakları için kaleme aldı

Geçtiğimiz Kasım ayında Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü U-Tigers Club öğrencileri ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ezgi Özdemir yürütücülüğünde düzenlenen "Yaratıcı Kalemler Hayvan Hakları İçin Yazıyor" sosyal sorumluluk projesinin son aşaması olan öykü yarışması tamamlandı. İlkokul çağındaki öğrencilerin hayvan hakları konusunda bilinçlenmesi ve farkındalık kazanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Uğur Okulları, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile ilçedeki okullara duyuru yaparak süreci başlattı. Öykü yarışmasında Ankara'daki 4’üncü ve 5’nci sınıf öğrencilerinin hayvan hakları konulu öyküleri yarıştı. Öyküler, sınıf öğretmenleri ve edebiyat öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi ve dereceye giren ilk dokuz öykünün kitap olarak basılmasına karar verildi.

Rekor Tanıtım sponsorluğunda basılan ve projeyle aynı adı taşıyan kitapların düzenlenen ödül töreninde satışları yapılarak, satıştan elde edilen gelirin Hayvan Kurtarma Derneği Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanması sağlandı.

Projenin koordinatörü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Ezgi Özdemir şunları kaydetti: “Projedeki en önemli amacımız öğrencilerimize sosyal sorumluluk kavramını öğretmek ve sağduyu kazandırmaktı. Biz bu noktada sosyal sorumluluk kavramını hayvan hakları perspektifinden edebiyat gibi bir sanatın aracılığıyla öğretmeye çalıştık. En önemli özelliği de bu bilinci çocuklara kendi akranlarının gözünden vermeye çalıştık.”

Projeyi hayata geçiren öğrenci meclisi U-Tigers Club’ın proje yöneticisi Almina Yumakoğulları ise, “Kasım ayından beri bu projeyi birlik ve beraberlik içerisinde yürütüyoruz. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ne kadar güzel ve değerli olduğunu bir kere daha görmüş ve anlamış oldum” şeklinde konuştu.