Uğurlu Öğretmenler “erkenSTEM Öğretmen Çalıştayı” nda buluştu

Okul öncesi ve ilkokulda uygulanan erkenSTEM eğitim yaklaşımıyla sorgulayan ve üreten bireyler yetiştiren Uğur Okulları öğretmenleri, erkenSTEM Öğretmen Çalıştayı kapsamında 8-9 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da bir araya geldi. Yeni öğretim dönemi erkenSTEM eğitim içeriklerinin konuşulduğu çalıştaya Uğur Okulları öğretmenleri ile okul öncesi ve ilkokul erkenSTEM zümre başkanları katılım gösterdi. Tüm öğretmenlerin ders içeriklerine katkıda bulunduğu ve aktif üretim sürecinde yer aldığı çalıştayda workshop etkinlikleri de gerçekleştirildi. Öğrencilerin, toplamda 8 haftaya yayarak çeşitli temalarda uygulayacağı projeler workshop etkinliklerinde hayata geçirilerek ilk ürünler sergilendi.

Disiplinler arası kazanımları geliştirme yöntemleri tartışıldı

ErkenSTEM eğitim programı çerçevesinde yeni dönemde uygulanacak olan etkinlikleri ve bunların kazanımlarını genişletmek üzerine fikirler geliştirilen çalıştayda, ders kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerin diğer disiplinler ile nasıl entegre olduğuna değinildi. Öğrencilere etkinlik kapsamında verilen “Bilgi Temelli Hayat Problemi’nin” 21. Yüzyıl hayatına odaklı, onları tek bir çözüme yöneltmeden, sınırları iyi belirlenmiş farklı yollarla çözüme götürebilecek bir problem olması ve bunu çözmelerinin beklenmesi konuşuldu. Uğur Okulları Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek, BAUSTEM Direktörü Doç. Dr. Sencer Çorlu, BAUSTEM Yardımcı Direktörü Dr. Zerrin Doğança Küçük, Uğur Okulları STEM Koordinatörü Beril Evinç ve BAUSTEM erkenSTEM Program Sorumlusu Canan Mesutoğlu’nun anlatımlarıyla gerçekleşen çalıştay, ikinci günün sonunda gerçekleşen genel değerlendirmeler ile tamamlandı.

Öğrenciler 200’den fazla erkenSTEM ve STEM öğretmeni ile eğitim alıyor

Çocukta doğuştan var olan araştırma, sorgulama gibi yetenekleri köreltmeden onları yaratıcılıklarını kaybetmemeye yönlendiren erkenSTEM eğitim yaklaşımı ile Uğur Okulları öğrencileri, okullarda bulunan erkenSTEM Laboratuvarında müfredat doğrultusunda proje çalışmaları gerçekleştiriyor. Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezinin akademik desteğiyle uygulanan erkenSTEM yaklaşımı ile öğrenciler, dönem boyunca Yeşil Dünyamız, Makineler Dünyası, Bilişim Dünyası ve Hayal Dünyamız olmak üzere 4 ayrı tema üzerinde çalışıyor. Yeşil Dünyamız teması ile Fen Bilimlerine, Makineler Dünyası ile mühendisliğe; Bilişim Dünyası ile teknolojiye; Hayal Dünyamız ile de matematiğe hazırlanmaları amaçlanıyor.

Uğur Okullarının erkenSTEM ve STEM alanında gerekli akademik eğitimleri alarak uzmanlaşmış olan 212 öğretmeni ile yıl boyunca farklı projeler gerçekleştiren öğrenciler, eğitim dönemleri süresince her iki ayda bir projeyi hayata geçirirken küçük yaştan itibaren ezbercilikten uzak bir eğitim alma şansına sahip oluyor. Tüm öğrenciler aynı problem için çözüm üretirken çeşitli malzemelerle dersi uyguluyor. Bu sayede farklı yaş gruplarından öğrenciler birbirlerinin ürettikleri projeleri inceleyebiliyor, daha geniş bir bakış açısı kazanıyor. Öğrencilerin çözüm üretirken farklı disiplinlere başvurduğu, ürün geliştirirken 21. Yüzyıl ihtiyaçlarına yönelik meslek gruplarını öğrendiği ve arkadaşları ile işbirliği içerisinde bir hedef doğrultusunda çalıştığı erkenSTEM derslerinin ürünleri, iki ayda bir öğrencilerin kendi sunumlarıyla takip ediliyor.



STEM Nedir?

Öğrencilerin ezberci değil analitik düşünen, yaratıcı, sorgulayan bireyler olmalarını destekleyen STEM eğitimi ile derslerde edinilen kazanımların, diğer derslerle ve güncel yaşamla birleştirilerek çok boyutlu düşünmenin öğrenilmesi sağlanır. Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan STEM, disiplinler arası bir eğitim anlamına geliyor ve dünyada genellikle ortaokul ve lise kademesinde hayata geçiriliyor. Türkiye’de ilk defa okul öncesi ve ilkokul düzeyinde Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM eğitimi ile üreten, girişimci nesiller yetişmesi hedefleniyor.

