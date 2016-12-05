Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ihracat artışını Kasım ayında da sürdürdü. UİB aracılığıyla Kasım ayı ihracatı yüzde 15 artışla 2 milyar 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 14,75 oranında artış gösterdi. Bu yılın ilk 11 ayında toplam ihracatı yüzde 9,37 oranında artarak 22,1 milyar dolar olan UİB'in, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 8,75 artarak 24,1 milyar dolar seviyelerinde oldu.

Yılsonuna yaklaşırken 2016 için belirlenen 24 milyar dolarlık ihracat hedeflerini büyük ölçüde yakaladıklarını söyleyen UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, "2016 yılı, ihracatçılar açısından oldukça zorlu bir yıl oldu. UİB olarak yıl içerisinde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen ihracatımızı artırmayı sürdürdük. Bu bağlamda sene başında ortaya koyduğumuz 24 milyar dolarlık hedefimize bir adım kaldığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı dış ticaret verilerini de değerlendiren Sabuncu, "Ekim ayında dış ticaret açığımız yüzde 13,2 artarak 4 milyar 164 milyon dolara yükseldi ancak yıl geneli itibariyle dış ticaret açığımızın düşüş gösterdiğini de göz önünde bulundurmalıyız. Bu noktada ihracatçıların önünü daha rahat görebilmesi adına bir takım yapısal reformlara ağırlık verilmesi durumunda, dış ticaret açığının daha da azalacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Doların TL'ye karşı aşırı değer kazanması ve kurun dalgalanmasının ihracatçının işini zorlaştırdığını belirten Sabuncu, mümkün olduğunca öngörülebilir bir kur politikası beklediklerini söyledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,66 artışla 2 milyar 17 milyon dolarlık ihracata imza attı. OİB'in 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasındaki 11 aylık ihracatı ise yüzde 11,38 artarak 19 milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 10,68 artarak 20,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

UTİB'in ihracatı 100,7 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB) Kasım ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,80 artış göstererek 100,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. UTİB'in 1 Ocak -30 Kasım tarihleri arası ihracatı ise yüzde 6,48 azalarak 1milyar dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da yüzde 6,81 düşerek 1.1 milyar dolar seviyelerine geldi.

UHKİB'den 37,3 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,93 oranında bir azalışla 37,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. UHKİB'in 11 aylık ihracatı da yüzde 1,83 oranında artarak 469 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 1,06 artarak 506 milyon dolar oldu.

UMSMİB ihracatı 14,4 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) Kasım ayı ihracatı yüzde 19,21 oranında azalarak 14,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. UMSMİB, ilk 11 aylık toplam ihracatı 144,6 milyon dolar, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 158 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

UYMSİB ihracatı 5,5 milyon dolar oldu

Kasım ayında ihracatı yüzde 11,56 oranında artan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ise 5,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB'in 11 aylık ihracatı 95 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 101,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,95 düşüşle 126,8 milyon dolar olarak açıklandı.

