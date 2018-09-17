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Ukrayna Azak Denizi'ne askeri üs kuracak

Ukrayna Azak Denizi'ne askeri üs kuracak
Ukrayna Azak Denizi'ne askeri üs kuracak

Ukrayna’nın Azak Denizi’ne askeri üs kuracağı duyuruldu.


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko'nun Amerikan Washington Post gazetesine verdiği mülakatta, Rusya'nın Azak Denizi'ni işgal etmek istediğini iddia etmesinden 1 gün sonra Ukrayna tarafından sürpriz bir hamle geldi. Ukrayna hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ukrayna'nın 2018 sonuna kadar Azak Denizi'ne askeri üs kuracağı açıklandı. Bu duyurunun üzerine Rus basını Ukrayna kaynaklarından yapılan açıklamayla ilgili alınan geniş bilgilere yer verdi. Rus basınının edindiği bilgilere göre, Ukrayna'nın liman şehirlerinden olan Berdyansk açıklarında 2 Ukrayna topçu gemisinin keşif çalışmalarına başladığı öğrenildi. Berdyansk limanında ise askeri gemilerin hazırda tutulduğu öğrenildi.

FÜZE SİSTEMLERİ KURULACAK 

Ukrayna kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığının üs kurma çalışmalarıyla ilgili çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Ukrayna çalışmalarını sonlandırdıktan sonra Azak Denizi çevresinde gücünü arttırmak istiyor. Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın ayrıca Azak Denizi üssüne kuracağı füze sistemleriyle kendisini Rus saldırılarından korumak istediği öğrenildi.  

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