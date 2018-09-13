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Ukrayna Bağımsızlık Günü Turkcell desteğiyle kutlandı

Ukrayna Bağımsızlık Günü Turkcell desteğiyle kutlandı
Ukrayna Bağımsızlık Günü Turkcell desteğiyle kutlandı

Ukrayna için tarihi öneme sahip olan ‘Bağımsızlık Günü 27. Yıl’ kutlamalarına Turkcell de destek verdi.

lifecell markasıyla Ukrayna'daki konumunu güçlendirmeyi sürdüren Turkcell, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamalarına da resmi sponsor oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Ukrayna bağımsızlığının 27'nci yılı şerefine Ankara'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, iki ülke arasında gittikçe gelişen işbirliğinin daha da etkin hale getirilmesi açısından yeni bir adım oldu. 

Ukrayna'nın en büyük yatırımcılarından biri 

Açıklamaya göre Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk Turkcell'in Ukrayna'daki yatırımlarıyla daha da perçinlendi. Ukrayna'da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapısını sağlayarak Ukrayna'yı telekom sektöründe geleceğe taşıdı. Turkcell'in global markası lifecell, 2 milyar doları aşan yatırımıyla, Ukrayna'daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi. Son 4 yılı değerlendirildiğinde lifecell, ülkede yatırım yapan yabancı sermayeli şirketlerin arasında ön sıralarda yer alıyor. Bu bağlamda, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça Ukrayna tarihinde ilk kez bir Türk yönetici olarak Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi'nde yer alıyor.  

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