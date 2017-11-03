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Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Karabük TSO’yu ziyaret etti

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkilerinde 25.Yıl Sempozyumuna katılmak üzere Karabük’e gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı ziyaret etti.

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Karabük TSOyu ziyaret etti

03 Kasım 2017 18:49

TSO Meclis Başkanı Timurçin Saylar ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan büyükelçi Sybiha, Türkiye ve Ukrayna arasında geçmişten bu yana kendini gösteren stratejik ortaklık boyutunun yanında bölgesel işbirliği için de adımlar atılması gerektiği kaydetti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye-Ukrayna arasında yapılan ticaret ve yatırımlardan bahsederek, oda olarak Ukrayna’nın liman kentlerinden biri olan Odesa’nın Ticaret Odası ile işbirliği için gereken çalışmaların ve araştırmaların başlatıldığını söyledi.
Ziyaret sonrasında karşılıklı hediye takdim edildi. 

Yasin Erdem
 

 

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