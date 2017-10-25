Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da tutuklu olan iki Tatar liderin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakıldıktan sonra Ankara’ya gelen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’un kısa süre Ukrayna’ya geçmeleri bekleniyor.

İki tatar liderin tutuklu oldukları Kırım’daki cezaevinden serbest bırakılmalarının ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko bir mesaj yayınladı. Poroşenko mesajında, “New York ve Kiev'de anlaştığımız şekilde, iki kahramanımızın serbest bırakılmasına desteğinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim” dedi.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov da, “KTMM Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un serbest bırakılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kırım'daki Rus mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, bir süredir tutuklu kaldıkları hapishaneden bugün serbest bırakılmışlardı.

Şubat 2014'te, KKTM ve Rus Birliği Partisi'nin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ahtem Çiygöz, Rus mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. KTMM Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov ise Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak etmişti.

Evren Damyan