Diğer
Kategoriler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Kırım'da tutuklu olan iki Tatar muhalif liderinin serbest bırakılmasına desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenkodan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür

25 Ekim 2017 21:07

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da tutuklu olan iki Tatar liderin serbest bırakıldığını açıkladı. Serbest bırakıldıktan sonra Ankara’ya gelen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov’un kısa süre Ukrayna’ya geçmeleri bekleniyor.

İki tatar liderin tutuklu oldukları Kırım’daki cezaevinden serbest bırakılmalarının ardından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko bir mesaj yayınladı. Poroşenko mesajında, “New York ve Kiev'de anlaştığımız şekilde, iki kahramanımızın serbest bırakılmasına desteğinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim” dedi.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı ve Ukrayna Milletvekili Refat Çubarov da, “KTMM Başkan Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un serbest bırakılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kırım'daki Rus mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırılan Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov, bir süredir tutuklu kaldıkları hapishaneden bugün serbest bırakılmışlardı.

Şubat 2014'te, KKTM ve Rus Birliği Partisi'nin karşı karşıya geldiği büyük mitingi organize ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ahtem Çiygöz, Rus mahkemesi tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. KTMM Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov ise Rusya’nın toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle Rus mahkemesi tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak etmişti. 

Evren Damyan

Etiketler: cumhurbaşkanı, erdoğan, Poroşenko, ukrayna cumhurbaşkanı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç