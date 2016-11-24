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Ukrayna, Döşemealtı Belediyespor’u 3-1 yendi

1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile Ukrayna A Milli Kadın Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını Ukrayna 3-1 kazandı.


24 Kasım 2016 15:26

Türkiye Futbol Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor ile Ukrayna dostluk maçında karşı karşıya gelirken, Ukrayna Milli Takımı sahadan 3-1’lik skorla üstün ayrıldı.
Maça hızlı başlayan Ukrayna 10. dakikada Daria Apanashcenko’nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Maçın 53. dakikasında 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor’un Kolombiyalı oyuncusu Caronia Ariyas’ın attığı golle skor 1-1 olurken, 65’te Vira Diatel ve 85’te İryna Kocnieva’nın attığı gollerle Ukrayna maçı 3-1 kazanan taraf oldu.

“Ukrayna Kadın Futbol Takımına destek vermek istedik”
1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Sportif Direktörü Hüseyin Türk, konuk milli takıma destek olmak istediklerini belirterek, “Yabancı bir konuk milli takımın turizm kenti Serik Belek’e gelmesi önemli. Biz de konuk takıma hazırlık maçı yaparak destek verdik. Kazanmak kaybetmek önemli değil. Biz de bir kulüp takımı olarak seçmelerden oluşan milli bir takım karşısında kendimizi test ettik. Genç sporcu kadınlarımızı ve ülkemizi tanıttık. Misafirperverliğimizi gösterdik” dedi. Ukrayna A Milli Kadın Futbol Takımı, 29 Kasım tarihine kadar Belek’te kamp çalışmalarını sürdürecek ve hazırlık maçları yapacak. Ukrayna'nın, hazırlık maçı için Konyaaltı Belediyespor Kadın Takımı ile görüşmeler yaptığı belirtildi. Öte yandan mücadeleyi Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 1207 Antalya Döşemealtı Belediyespor Asbaşkanı Cevat Yanar birlikte izledi.

SEDAT TEMEL 

Etiketler: Antalya Döşemealtı Belediyespor, Kadın Futbol Takımı


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