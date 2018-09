'Ukrayna ile ikili ticaretimiz potansiyelimizi yansıtmıyor'

Ukrayna'nın bağımsızlığının 27'nci yıldönümü vesilesiyle Sheraton Otel'de resepsiyon verildi. Resepsiyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, stratejik ortak, Türkiye'nin Karadeniz komşusu ve dost ülke Ukrayna'nın bağımsızlığının 27'nci yıl dönümünü kutladı. Dönmez, "Ülkelerimiz ve halklarımız, tarihten gelen ortak paydalara ve dostluk bağlarına sahip. Bu güçlü temellere oturan ilişkilerimiz, geride bıraktığımız çeyrek asrı aşan sürede, karşılıklı saygı ve güven anlayışıyla gelişerek büyüdü. Güçlü siyasi diyaloğumuz neticesinde 2011'de stratejik ortaklık seviyesine ulaştık. Stratejik Konseyimizin Cumhurbaşkanımız ve Devlet Başkanı Poroşenko liderliğindeki müteakip toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için yeni hedefler belirleyeceğiz" diye konuştu.

"İkili ticaretimiz potansiyelimizi yansıtmıyor"

Ekonomik ilişkilerin istikrarlı bir gelişim içinde olduğunu ancak beklentilerin gerisinde kaldığını dile getiren Dönmez, "İkili ticaretimiz potansiyelimizi yansıtmıyor. Müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasını gerçekleştireceğimiz zirvede imzalamayı, böylelikle rakamları çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Aynı şekilde Türk firmalarının Ukrayna'daki toplam yatırımının da önümüzdeki dönemde yükselmesini arzu ediyoruz. Ukrayna hükümetinin Türk yatırımcılarına göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakadan dolayı da muhataplarımıza bugün vesilesiyle teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem beklentilerimizi de aşan yeni yatırım rekorlarına hep birlikte imza atacağız. Turizm, bizleri yakınlaştıran bir diğer ortak paydamız. Bildiğiniz üzere vizesiz rejime geçmeyi de yeterli bulmayarak, geçen yıl Haziran ayı itibarıyla kimlikle seyahati başlattık. Bunun karşılıklı faydalarını da gördük. Artık milyonları bulan turist sayıları her yıl daha da artacaktır diye umut ediyorum. Sosyal ve kültürel ilişkileri güçlendirmek adına Kiev'deki Yunus Emre merkezimizi geçen yıl Ekim ayında açtık. TİKA da Ukrayna'nın genelinde faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Bugüne kadar yoğunlaşarak gelen bağlar bugün artık siyasi ve ticari bağların çok ötesinde ailevi ve beşeri bağlarla da bir kere daha sağlam bir şekilde örülmüştür. Ukrayna yönetimi, zor koşullara rağmen, takdirle izlediğimiz bir reform programı yürütüyor. Ülkede barışa, istikrara ve refaha katkı sağlayacak bu sürece aktif şekilde destek veriyoruz. Özetle ilişkilerimiz her alanda doğru yönde ilerlemektedir ve bu yolda daha da ileriye gitmek için gerekli siyasi irade her iki tarafta da fazlasıyla mevcuttur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga ve Bakan Dönmez geleneksel Korovay'ı kesti. Resepsiyonda Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de yer aldı.

Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz