Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nın Ukrayna’ya pasaportsuz seyahat edilebileceğini söylemesinin ardından seyahat sitesi momondo, 10 Şubat ile 14 Şubat tarihleri arasında Türkiye-Ukrayna arasındaki uçuşlar için yapılan aramalar, bir önceki haftaya göre tam yüzde 55’lik oranda artış gösterdiğini açıkladı. Türk turistlerin Ukrayna’ya yönelik yaptığı uçuş aramaları, son üç yıldır istikrarlı bir artış gösterdiği belirtilirken, Verilere göre, 2015 yılı boyunca, en çok uçuş aranan 9’uncu yurtdışı destinasyon olan Ukrayna, 2016 yılında yüzde 186’lık artışla 4’üncü sıraya kadar yükseldiği bildirildi.

"Turizm hacmi artacak"

Artışın 2017’nin ilk ayında da aynı şekilde devam ettiği belirtilirken; Ukrayna rotası, Ocak 2017 itibariyle Almanya’nın ardından en çok uçuş aranan ikinci ülke olduğu açıklandı. Veriler hakkında açıklama yapan momondo sözcüsü Serpil Öztürk, "Vizesiz seyahat ve pasaportsuz seyahat gibi uygulamaların ülkelerin turizm hacmini artırdığına geçmişte pek çok kez şahitlik ettik.

Türkiye ile Ukrayna arasında da benzer bir durum söz konusu. İki ülke arasında seyahati kolaylaştıran uygulamanın yaz aylarına doğru hizmete girmesi beklense de, turistler uçuş araştırmalarına şimdiden başladı. Verilerimiz, Türk turistlerin önümüzdeki dönemde Ukrayna’ya çok daha fazla seyahat edeceğini gösteriyor. Benzer şekilde Ukraynalı turistlerin de özellikle yaz aylarında Türkiye'yi daha çok ziyaret edeceğini düşünüyoruz" dedi.