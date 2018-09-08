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Ukrayna medyası Zaharçenko'nun ölümüne inanmıyor

Ukrayna basını, Ukrayna’da yaşanan iç savaştan sonra Rusya yanlılarının kurduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin geçen hafta suikastla öldürülen lideri Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünün Rusya’nın kurgusu olduğunu iddia etti.

Ukrayna medyası Zaharçenkonun ölümüne inanmıyor

08 Eylül 2018 11:58

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta Donetsk’te bir kafede otururken bombalı saldırıyla öldürülen Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Aleksandr Zaharçenko’nun ölümünün Rus kurgusu olduğu iddia edildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin yaşanan bombalı saldırıdan sonra yaptıkları araştırmayı irdeleyen Ukrayna basını, AGİT gözlemcilerinin Zaharçenko’nun cesedini görmediğini iddia etti. Bombalama sırasında görgü şahitlerinin beyanlarına da yer veren basın kuruluşları, Zaharçenko’nın kafede gerçekleşen görüşmeden erken ayrıldığını belirterek iddialarını güçlendirmeye çalıştı. Ukrayna basını, yaşananların tümünün Rusya’nın kurgusu olduğunu iddia ederek, saldırı haberleriyle Zaharçenko’nun izinin kaybedilmek istendiğini, Zaharçenko’nun ölmediğini, Donetsk’te üst düzey yetkililerin bunu bildiğini ve Zaharçenko’dan hala emir aldıklarını iddia etti. Rus basınında da yer alan haberle ilgili iddiaları birçok Rus gazeteci ise ‘paranoyaklık ve deli saçması’ olarak yorumladı.

Zaharçenko’nun ölümünün ardından Donetsk Halk Cumhuriyeti parlamentosunda yapılan oylama sonucunda başkanvekili görevine Parlamento Başkanı Denis Puşilin'in getirilmesi kararlaştırılmıştı.  

Erhan Altıparmak
 

 

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