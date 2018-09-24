Ukrayna: 'Rus gemi ve uçakları, gemilerimizi taciz etti'

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Ukrayna açıklarından başlayarak Kırım üzerinden Kerç boğazına giden buradan da Azak denizine ulaşan Ukrayna gemilerinin Rus gemi ve uçakları tarafından taciz edildiğini öne sürdü. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada “arama - kurtarma gemisi olan Donbass ve deniz römorkörü olan Kretz isimli gemilerimiz askeri nakliye amaçlı göreve çıkmış, Kerç boğazında ağır provokasyon ve tacizlere maruz kalmıştır. Kerç boğazında Rus nakliye gemisi AN-26 tipi gemi ile aşırı yakınlaşma ve havadan ise SU-27 savaş uçağı ile gemilerimize yakınlaşma, taciz ve provokasyon girişimleri yapılmıştır. Gemilerimiz tüm taciz ve provokasyonlara karşı görevini tamamlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna, Rusya ile 2003'te yapılan karşılıklı deniz sularında gemi faaliyetleri yürütebilme anlaşması imzalamıştı. Ukrayna yaptığı açıklamada anlaşmanın ihlal edilmediğini vurguladı. Öte yandan 2014'te başlayan Ukrayna iç savaşından beri iki ülke arasında süren gerginlik, Ukrayna gemilerinin Rusya karasularına girmesiyle had safhaya ulaştı.

Erhan Altıparmak