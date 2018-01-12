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Ukrayna: 'Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok'

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Viktoriya Kişner, “Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok” dedi.

Ukrayna: Rusyanın Suriyedeki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok

12 Ocak 2018 13:27

Rusya Genelkurmay Başkanı’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıya ilişkin Ukrayna’nın izni olduğu açıklamalarına karşılık Ukrayna’dan "ilişkimiz yok" açıklaması geldi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Viktoriya Kişner, Ukrayna’nın saldırıyla bağlantısı olmadığını belirterek, “Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırıyla ilişkimiz yok. Bu bir sonraki medya saldırısı. Bunu kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya, patlayıcıların Ukrayna'daki Şotkinski kimyasal reaktör fabrikasında üretildiğini açıklamıştı.

“Türkiye’nin olayla hiçbir ilgisi yok”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün akşam, geçtiğimiz hafta Suriye’deki Rus askeri üslerine yönelik yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’nin konuyla hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Putin, "Suriye'deki askeri üslerimize yapılan saldırının ardında kimin olduğunu biliyoruz ve bu provokasyonu kimlerin yaptığını da biliyoruz. Eminim ki ne Türk ordusu ne Türkiye hükümetinin bu olayla hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullanmıştı.

İHA’ların fotoğrafları yayınlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki militanların 5 Ocak gecesi Hmeymim ve Tartus üslerine 13 silahlı İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamış, ardından insansız hava araçlarının (İHA) fotoğraflarını yayınlamış, Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğradığını belirtmişti. 

Şehriyar İmanbeyli 

Etiketler: rusya, Ukrayna

 

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