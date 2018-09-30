Ukrayna, Rusya'ya borcunu ödemeyi reddetti

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in 2013 yılında Eurobond tahvili üzerinden Rusya'dan aldığı 3 milyar dolarlık borcun geri ödeme vadesi 2015 yılında başladı. 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Yanukoviç'ten koltuğu devralan Petro Proşenko, bu borcu Yanukoviç'in aldığını, bu parayı ülkeyi terk ederken yanında götürdüğünü, Ukrayna devleti için harcanmadığı iddia ederek ödemenin yapılmayacağını söyledi. Bunun üzerine Rusya, alacaklarını tahsil etmek için Londra yüksek mahkemesine başvurdu.

Mahkeme Rusya'yı haklı buldu

Londra yüksek mahkemesinde 2017 yılında görülen davaları Rusya kazanmıştı. Londra yüksek mahkemesi, Ukrayna'nın Rusya'ya olan 3 milyar dolarlık borcunu ödemekle mükellef olduğu kararını vermişti. Ancak Ukrayna maliye bakanlığı karara itiraz ederek temyiz başvurusunda bulunmuştu. Bu temyiz başvurusu İngiltere temyiz mahkemesi tarafından kabul görerek dava bozulmuştu. Bunun üzerine tekrar İngiltere yüksek mahkemesinde hızlandırılmış prosedürle tekrar davalar görülecek.

"Baskı altında bırakıldı"

Davalarda tüm belge ve kanıtlar yönünden Rusya haklı bulunmuştu. Ukrayna ise temyize başvururken ‘Eurobond' satışlarının Rusya'nın baskısı altında gerçekleştiğini iddia etti. Ukrayna, Rusya'nın “AB ile yakınlaşma ve ekonomik işbirliği olursa ekonomik kısıtlama uygularız” şeklinde baskısı doğrultusunda Eurobond satışlarının gerçekleştiğini savunarak yeni mahkemede 3 milyar dolar borcun ödemesinin iptal edilmesini talep etti. Yeni celselerde ise Ukrayna'nın bu iddialarını açıklaması gerekecek. Eğer Ukrayna bu iddialarını ispatlayamazsa mahkeme yine Rusya lehine karar alacak, Ukrayna ise borcun artan faiz yüküyle de karşı karşıya kalmış olacak.

Erhan Altıparmak

