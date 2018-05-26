Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’nde Türk yönetici dönemi

lifecell markasıyla küresel çapta önemli yatırımlara imza atan Turkcell, Ukrayna’daki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Yapılan açıklamada; ülkeye önemli yatırımlar yaparak Ukrayna’da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapısını sağlayarak Ukrayna’yı iletişim sektöründe geleceğe taşıdı. İki ülke arasında gelişen ekonomik ilişkilerle beraber Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise Ukrayna tarihinde Ulusal Yatırım Konseyi’ne davet edilen ilk Türk yönetici oldu.

Ahmet Akça Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi’ne davet edildi

Ukrayna’da iletişim sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline gelen Turkcell, Ukrayna devlet yönetimi tarafından da takdir ediliyor ve yatırımlarıyla ülkede söz sahibi olmaya devam ediyor. Bu nedenle ülke ekonomisinin gelişiminde önemli rolü bulunan yatırım konseyine davet edilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun başkanlık ettiği Ukrayna Ulusal Yatırım Konseyi Toplantısı’na katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Uluslararası yatırımlar tarafında önemli deneyime sahip olan ve Ukrayna'da iş dünyasına katkı sağlayan şirketlerin yer aldığı konsey toplantısında söz alan Akça, "Ukrayna’nın en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Turkcell’in yurtdışı iştiraki lifecell için bu pazar stratejik bir öneme sahip. 2 milyar dolara yaklaşan yatırımıyla lifecell, Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor. Bu yatırımın yaklaşık 700 milyon dolarlık bölümü 2014 sonrasında hayata geçirildi. Son 4 yılı değerlendirdiğimizde lifecell, ülkede muhtemelen en çok yatırım yapan yabancı sermayeli şirketi durumunda. Bu yatırımlar Türkiye’yi ise ülkedeki en büyük 3 yabancı sermaye yatırımcısından biri haline getirdi" dedi.

Toplantıya Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve lifecell Ukrayna Genel Müdürü İsmet Yazıcı da katıldı.

lifecell yönetim merkezi büyüdü, ekonomik ilişkilerde yeni bir adım atıldı

Başkent Kiev’de yepyeni bir yönetim merkezine taşınan lifecell, faaliyetlerine ülkenin en modern iş merkezlerinden biri olan Eleven Buisness Center’da devam edeceği bildirildi. lifecell’in yeni lokasyona taşınmasıyla ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Bölgesel güç olma hedefi doğrultusunda, faaliyette bulunduğumuz ülkelerde konumumuzu daha da güçlendirmeye odaklandık. Bugün de Turkcell’in uluslararası operasyonları için pilot ülke olarak belirlediğimiz Ukrayna'da yepyeni bir teknoloji üssüne geçiyoruz. Artık lifecell'in Ukrayna faaliyetleri, çok daha güçlü şekilde bu merkezden yönetilecek. Bu sayede Türkiye dışındaki en büyük yönetim üssümüzü de Ukrayna’da konumlandırmış oluyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak Ukrayna pazarına olan inancımız artarken, yatırımlarımızı da bu yönde geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.