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Ukrayna’da 200 bin kişi Zaharçenko’nun cenaze törenine katıldı

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Aleksandr Zaharçenko’nun bombalı saldırıyla öldürülmesinden sonra düzenlenen törene yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

Ukraynada 200 bin kişi Zaharçenkonun cenaze törenine katıldı

02 Eylül 2018 16:04

Ukrayna'da çıkan iç savaştan sonra Rusya destekçileri tarafından 2014 yılında kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı 42 yaşındaki Aleksandr Zaharçenko'nun bombalı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası cenaze töreni düzenlendi. Donetsk halkının yoğun katılım gösterdiği cenaze töreni için Rus haber ajansları halkın törene katılımının 200 bini geçtiğini bildirdi.

Diğer taraftan, Donetsk Opera ve Bale Tiyatro salonunda gerçekleşen törene Rusya resmi temsilci gönderdi. Ayrıca Abhazya, Güney Osetya, Luhansk Halk Cumhuriyeti gibi Donetsk Halk Cumhuriyeti’ni resmen tanıdığını ilan eden ülkeler en üst düzeyde cenaze törenine katılım gösterdi.  

Erhan Altıparmak
 

 

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