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Ukrayna’da esir takası yapılıyor

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında 2015’te imzalanan Minsk Anlaşma uyarınca esir takasına başlandı.

Ukraynada esir takası yapılıyor

27 Aralık 2017 23:45

Doğu Ukrayna'da 2014'te başlayan çatışmanın ardından en büyük esir takası yapılıyor. Dün, Kiev hükümeti temsilcisi Viktor Medvedçuk, Ukrayna'nın 306, ayrılıkçıların ise 74 esiri serbest bırakacağını açıklamıştı.
Ukrayna hükümeti ayrılıkçı bölgeye 260 kişi gönderirken, ayrılıkçılar Donetsk ve Lugansk bölgelerinde tutulan 70 kişiyi yolladı.

Belarus’un başkenti Minsk’te, 2015 tarihinde, imzalanan Minsk Anlaşmasında esir değişimi maddesi yer alıyordu.
Ukrayna'nın doğusunda hükümet birlikleri ile Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasında 2014 yılından beri yaşanan çatışmalarda 10 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.
 

 

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