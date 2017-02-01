Ukrayna halkı, cenaze töreninde hayatını kaybedenlere saygı için eğilirken, arkadaşları Ukraynalı askerlerin cenazelerini omuzlarında taşıdı. Cenaze töreni Kiev’in özgürlük meydanında yapıldı. Dün Avdiivka civarında Rusya destekli ayrılıkçılarla Ukrayna güvenlik güçleri arasında, sanayi ve yerleşim bölgesine ağır silahlarla atışlar yapıldı ve roketler atıldı. İçinde iki yıllık bir süre için Ukrayna’nın da bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak ateşkes uygulamasına geri dönülmesi çağrısı yaptı.