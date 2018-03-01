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Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi kuruluyor

Uzun süredir Ukrayna'nın gündeminde olan "yolsuzlukla mücadele yüksek mahkemesi" kurulmasını öngören yasa tasarısı, Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada'da oylandı.

Ukraynada Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi kuruluyor

01 Mart 2018 14:23

1 Mart sabahı gerçekleşen oylama sonucunda, Ukrayna'da 'Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi'nin kurulması hakkında kanun tasarısı 282 parlamenterin oyu ile kabul edildi. Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi'nin yetki alanının Ukrayna'nın tamamı olacağı bildirildi. Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele mahkemesinin kurulması başta IMF ve Dünya Bankası olmak üzere bir çok batılı kredi kuruluşunun şartları arasında yer alıyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, söz konusu yasa tasarısını 23 Aralık 2017 tarihinde parlamentoya getirmişti.

Evren Damyan
 

 

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