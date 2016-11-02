Karademir, Akdeniz meyve sineğinin erkenci turunçgillerde görülen bir zararlı olduğunu belirterek, “Akdeniz meyve sineği bilinir ki polifak bir zararlıdır. Bölgemizde ve Akdeniz iklim şeridi içerisinde beslenen bir zararlı. Birçok meyve üzerinde epidemi şeklinde zarar verebilecek bir konuma sahip. Bölgemizde erken dönemde Nisan ayında Malta eriğinden başlayıp daha sonra nektarin, şeftali ve erikle devam eden zararlı daha sonra turunçgillerde zarar yapmaya başlıyor. Bir yıl içerisinde 5 ile 7 döl verebilme yeteneğine sahip. Bundan dolayı üreticilerimizin bu zararlıya çok dikkat etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

"Ruhsatlı bir ilaç elimizi kolumuzu bağlıyor"

Akdeniz meyve sineği ile mücadele yöntemlerini de anlatan ZMO Adana Şube Başkanı Semih Karademir, şöyle devam etti: “Zararlıyla mücadele yöntemlerini farklı uygulamak gerekir. Yalnızca bu zararlıyla bir yöntemle mücadele etmemek gerekmektedir. Ne yazık ki Akdeniz meyve sineği içerisinde yalnızca bir tane ruhsatlı ilaç olması buradaki çalışma yapan tüm kurum kuruluş ve burada iştigal eden teknik hizmet veren mühendis arkadaşlarımızın elini kolunu bağlamakta. Mecburen bir ilaca bağlı kalarak çalışmaktadırlar. Bize rakip olan ülkelere baktığımız zaman o ülkelerde çok farklı ilaçların kullanıldığını biliyoruz. Mutlak suretle bizim elimizi sıkıntıya sokacak, elimizi dar kapsamda tutabilecek bu uygulamalar yerine Avrupa Birliği aday ülkesi olmamız nedeniyle Avrupa Birliği’nde bu zararlıya karşı tavsiyeli olan ilaçların kullanılmasını ülkemize de serbest bırakılması gerekmektedir.”

“Mandalinadaki kiraz sirke zararlısı olabilir”

Türkiye’ye geri gönderilen mandalinalarda kiraz sirke sineği zararlısının olabileceğini de ifade eden Karademir, “Ukrayna’dan geri gönderilen 29 ton mandalinanın Akdeniz meyve sineği zararlısı olmadığı şüphemiz vardır. Biz biliyoruz ki son yıllarda özellikle ihracatta üreticilerimiz ve teknik arkadaşlarımız bu konularda çok ciddi çalışmalar yapmakta Akdeniz meyve sineği ile ilgili çok ciddi mücadeleler yapmaktadırlar. Bunun sonucunda Akdeniz meyve sineği zararlısının çıkma ihtimalinin az olduğunu görüyoruz. Yeni bir zararlı adı geçiyor. Kiraz sirke sineği zararlısı. Böyle bir zarar yapma eğilimi olduğunu ve muhtemelen bizim Ukrayna’dan geri gönderilen mallarda bu zararlının olması muhtemeldir” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici