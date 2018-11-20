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Ukrayna'dan INTERPOL tehdidi

Ukrayna'dan INTERPOL tehdidi
Ukrayna'dan INTERPOL tehdidi

Ukrayna, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) başkanlık seçimlerinde en güçlü aday olan Rus Aleksandr Prokopçuk’un seçilmesi durumunda INTERPOL üyeliğini askıya alacağını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim bu kez INTERPOL başkanlık seçimlerine yansıdı. Eski INTERPOL Başkanı Meng Hongwei, Çin'de yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra istifa etti. Bunun üzerine yeni başkan seçiminin yapılması kararı alındı. Yarın başlayacak olan genel kurula Rusya, Aleksandr Prokopçuk'u aday gösterdi. En güçlü ve iddialı aday olarak gösterilen Prokopçuk'un adaylığı Ukrayna ile yeni bir krize yol açtı.
Aleksandr Prokopçuk'un en güçlü aday olarak ön plana çıkması Ukrayna cephesinde tepkiye neden oldu. Moskova'da yapılacak olan kongre öncesi Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, “Rusya adayının başkanlığı kazanma ihtimali, örgütün ruhu ve hedeflerine aykırıdır. Ukrayna ve bazı ülkelerin tepkilerinin duyulmaması durumunda Ukrayna INTERPOL üyeliğini askıya almayı gündeme getirebilir” ifadelerini kullandı.

INTERPOL Genel Kurulu Toplantısı, 18-21 Kasım tarihlerinde Dubai'de gerçekleştirilecek. 

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