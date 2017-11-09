Ukrayna’dan Türk iş adamlarına davet

Karadeniz Ukraynalılar Derneği’nin açılışı için Samsun’a gelen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

Sybiha: “Samsun’da Ukrayna Fahri Konsolosluğu ofisini kurmayı düşünüyoruz”

Vali Osman Kaymak, Büyükelçi Andrii Sybiha’yı makamında kabul etti. Valiliğe gelişinde Osman Kaymak tarafından karşılanan Andrii Sybiha, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Makamda bir konuşma yapan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, “Bu ziyaretlerin amacı bölgeler arası iş birliğini artırma çabasıdır. İki iş dünyası arasındaki iletişimi sağlayabilmek için Ukrayna’dan Samsun'a iş bağlantıları ve teklifleriyle geldik. Samsun iş adamlarını Ukrayna’ya davet ederek özelleştirme pastasından Türkiye’nin ve Samsun’un faydalanmasını istiyoruz. Ukrayna da 120 bin Türk halkı yaşamaktadır. Yani nüfusun yüzde 3’nü Müslümanlar oluşturmaktadır. Samsun’da Ukrayna Fahri Konsolosluğu ofisini kurmayı düşünüyoruz ve sizlerin de teşviklerinizi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kaymak: “Bu ziyaretin iki ülke arasındaki yakınlaşmayı daha da geliştireceğine inanıyorum”

Vali Osman Kaymak yaptığı konuşmasında, “Karadeniz Bölgesi'nde Ukrayna önem verdiğimiz bir ülke. İlişkilerimizin geliştirilmesi için bu ziyareti çok önemsiyorum. Samsun Karadeniz’in en büyük ili olması hasebiyle Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin şehirleri ile ekonomik, siyasi ve ticari ilişkiler kurup geliştirmek istiyoruz. Bu ziyaretin iki ülke arasındaki yakınlaşmayı daha da geliştireceğine inanıyorum. Bu ziyaretlerin bu tür ilişkilere katkı sağladığını düşünüyorum. Samsun’u gezip hakkıyla tanımanızı isterim” dedi. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Yılmaz: “Samsun için her türlü işbirliğine açığız”

Konuk Büyükelçi Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Andrii Sybiha’ya teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun ile Ukrayna arasında direkt uçuş yapmak istediklerini belirterek, “Odesa ve Yalta dünya güzeli şehirleriniz. Yalta ve Odesa’ya en az üç kere gittim. Kardeş şehir ilişkileri kurmaya çalıştım. Bu ilişkileri geliştirmek için çok enerji harcadım. Ülkeler arası ilişkiler küçülmüş dünyada karşılıklı menfaatlere dayalı. Kurduğumuz ilişkilerde tek taraflı olmamalıyız. İş adamlarımız karşılıklı ortaklıklar kurmalı. Refahımız ancak böyle yükselir. İyi bir gelecek inşa etmemiz karşılıklı ilişkilerden geçer. Her iki ülkenin ihracatını nasıl arttırabiliriz diye uğraşıyoruz. Samsun Havaalanından bir uçak kalksın Ankara’ya indiğinden daha kısa sürede Odesa’ya iner. Odesa ile Samsun arasında direkt uçuşlar yapabiliriz. Direkt uçuşları Rusya’nın Novorossiysk şehri ile Samsun arasında yapıyoruz. Aynı ilişkiyi Odesa ile de kurabiliriz. Direkt uçuşlar için Ukrayna’daki bir havayolu şirketi ile anlaşabiliriz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde hava yolu bağlantısı dahil çok güzel işlere imza atabiliriz. Biz cesaret ederiz. Sizinle bu çabaları ortaya koymaya hazırız. Siz de hazırsanız Ukrayna ile karşılıklı ticareti, turizmi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, İşitme Engelliler Olimpiyatları Deaflympics 2017’de Ukraynalı sporculara gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Aynı dili konuşmuyoruz ama kalben anlaşıyoruz. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda sporcularımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. 4 dönemdir belediye başkanısınız. Bu kadar tecrübeli biriyle tanışmak benim için onur verici. Sabah çok erken saatte gelmemize rağmen hiç yorgun değiliz şehrin kendisi de havası da muhteşem. Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanımız da Ukrayna ve Samsun arasında bir dostluk köprüsü oluşturdu. Derneğin kurulmasında verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Sybiha: “Türk iş dünyasını ülkemize davet ediyoruz”

Büyükelçi Andrii Sybiha, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu da ziyaret etti. Samsun’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyükelçi Andrii Sybiha, “Türkiye ile Ukrayna arasında asırlara dayanan güzel bir ilişki söz konusu. İki ülke arasında ilişkiler en üst seviyeye çıktı. Ticaret hacmi de bunun en iyi göstergesi. Bu ziyareti ikili ilişkilerimizin bölgeler arası düzeyde devam edebilmesi için çok önemsiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna’yı ziyaret etti. Bu ziyarette dokuz anlaşma imzalandı.

Bunların arasında çok önemli iki anlaşma mevcut. Yatırımcıları koruma ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaşmış durumda. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Bunun için de tüm şartlar şu anda mevcut. Bugün size Ukrayna iş dünyasını kapsayan somut tekliflerle geldim. Son dönemde ülkemizde özelleştirme politikası başladı. Aynı zamanda, iş dünyasının çalışmasının kolaylaştırılması için de bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda Türk iş dünyasını ülkemize davet ediyoruz. Kapılarımız size sonuna kadar açık. İşbirliğine açığız. Dost ve stratejik iki ülke olarak işbirliğine mecburuz. İlerleyen zamanlarda ticari fuarlara bizi davet ederseniz, bu bizim için büyük bir şeref olur. Sizlere de bu vesile ile Ukrayna iş dünyasını tanıtmış oluruz. Sizleri de aynı zamanda ülkemize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Murzioğlu: “Her türlü işbirliğine hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise, “Sizin de başta dediğiniz gibi tarih boyunca Ukrayna ile hep barış içinde olduk. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler artarak devam ediyor. Karadeniz’in en büyük kenti olan Samsun, geçmişten gelen ticaret geleneğine sahip olması nedeniyle bölgenin merkezi konumunda. Sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet alt yapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Samsun çok yönlü bir kent. Türkiye’de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Bu yönde odamızın da ortağı ve önderi olduğu Lojistik Köy Projemizde sona geldik.

Yakın zamanda hizmete açacağımız lojistik köyümüzün kent ticaretimizi kat kat artıracağına inanıyorum. Samsun ayrıca, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla Türkiye’nin önemli tarım şehirlerinden biri. Yedi bin yıllık tarihi geçmişiyle, yaylalarıyla, ovalarıyla, kanyonuyla, kayak merkeziyle ve tarihi, kültürel değerleriyle Samsun bir turizm kenti. Samsun, her türlü imalatın yapılabildiği 5 organize sanayi bölgesi, 17 küçük sanayi sitesi ile ayrıca bir sanayi kenti konumunda. Biz de Ukraynalı iş adamlarımızı kentimize davet ediyoruz. Gelsinler, ilimizin potansiyelini görsünler. Biz her türlü işbirliğine hazırız. İnşallah bu ziyaret iyi bir işbirliğini de beraberinde getirir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Büyükelçi Sybiha ve Başkan Murzioğlu, birbirlerine anı takdiminde bulundu.