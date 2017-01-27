Tatil için İstanbul’a gelen 16 yaşındaki Ukraynalı model Diana R.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla hakkında 'çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 19 yıldan 36 yıl 5 aya kadar hapis istemiyle dava açılan minibüs şoförü Erdem Karaca'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıklayarak, sanık Karaca’nın cezalandırılmasını talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Erdem Karaca'yı “cinsel istismar” suçundan 20 yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan da 5 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tatil için geldiği İstanbul'da tanıdıklarının yanında kalan Diana R., önceki duruşmalarda alınan ifadesinde, "Minibüste bir tek ben vardım. Sanık şoför koltuğundan kalkıp arka koltuğa yanıma geldi. Elinde bıçak vardı. Beni tehdit etti. Kimseye anlatmazsam öldürmeyeceğini söyledi. Korkudan sesimi çıkaramadım. Sonra ağlamaya başladım. Olay tarihinde 16 yaşındaydım. Beni oturduğum yere bıraktığında bana 'kusura bakma, hoşça kal' dedi” diye konuşmuştu.

Önceki duruşmalarda savunma yapan sanık Erdem Karaca ise, "Yanıma geldi. Birlikte sigara içtik. Yolda bana iltifat içeren sözler söyledi. Aracı kenara çekip sohbet ettik. Sonra rızasıyla ilişkiye girdik. Sonra müştekiyi oturduğu yere bıraktım. El sallayarak yanımdan ayrıldı" demişti.

Başak Akbulut