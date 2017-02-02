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Ukraynalı gelin Müslüman oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gelin gelen Ukraynalı Inna Besborodova, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Ukraynalı gelin Müslüman oldu

02 Şubat 2017 18:35
Ukraynalı gelin Müslüman oldu - Tıkla İzle

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat ve Nevin Pulat’ın oğlu Alican Pulat (30) Bodrum’da tanıştığı Ukraynalı Inna Besborodova (26) ile dünya evine girdi. Eşi Alican Pulat’ın memleketi Kdz. Ereğli’ye gelen Inna Besborodova Müslüman olmaya karar verince Kdz. Ereğli Müftülüğünde tören düzenlendi. Törende Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak, Ukraynalı geline İslamiyet'in güzelliklerinden ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşantısından örnekler verdi. Müftü Albayrak, Fatihayı ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuyarak dua etti. Yapılan duanın ardından Albayrak, Besborodova'ya kelime-i şehadet, kelime-i tevhid ve amentüyü tekrarlatarak, Müslümanlığa adım atmasını sağladı.

Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde aile yakınları, Besborodova’yı tebrik etti. Müftü Albayrak da Inna Besborodova’ya ihtida belgesini takdim ederek tebrik etti.

Bodrum'da Inna ile tanıştığını ve evlenme kararı aldıklarını söyleyen Pulat, "Ben turizm işiyle uğraşıyorum. Kendisi ilk defa Türkiye'ye geldi. İşçi olarak gelmişti. Personelim olarak geldi. Hiç aklımda yoktu. Kader işte oldu. Çok şükür Müslümanlığa da adım attı. Mutluyuz" dedi.

Inna Besborodova ise İngilizce yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Müslüman olmayı seçtim. Çünkü dinimiz herkese yardım etmeyi, hep iyilikler çerçevesinde komşularımıza yardım etmeyi gerektiriyor. Her zaman Müslümanlıkta mutluluk var. Her zaman insanlar gülüyor. Hristiyanlık ile Müslümanlığı karşılaştırdığımda Müslümanlığın çok farklı bir din olduğunu gördüm."
Aile fertleri müftülükte hatıra fotoğrafı çektirerek buradan ayrıldı. 

Vedat Kılıç

Etiketler: Ereğli, Müslüman oldu, Ukraynalı gelin, Ukraynalı Inna Besborodova, Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat ve Nevin Pulat’ın , Zonguldak


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