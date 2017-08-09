Ulaşıma kolaylığı konutun değerini nasıl etkiliyor?

Kârlı gayrimenkul yatırımı yapmak ise satın alınacak gayrimenkulün sahip olduğu birtakım özelliklerin yanı sıra bulunduğu şehir, ilçe ve mahalle konusunda doğru kararı vermek anlamına geliyor.

Genel eğilimlere bakıldığında, satılık ev arayışındaki kişilerin satın alacakları evde aradıkları belli başlı özellikler arasında ilk üç sırada “ulaşım kolaylığı”, “sosyal çevre” ve “depreme dayanıklılık/sağlamlık” geldiği görülüyor. Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından İstanbul’da konut alanların dikkat ettiği hususlar ile ilgili yaptığı anket sonuçlarına göre, “ulaşım kolaylığı”, “sosyal çevre” ve “depreme dayanıklılık/sağlamlık” hususlarını sırasıyla “bulunduğu yer/semt”, “otopark”, “fiyat”, “yeşil alan”, “sosyal imkânlar”, “güvenlik” ve “yeni bina olması” takip ediyor. Konut satın alacaklar için gayrimenkulün fiyatına göre ulaşım olanaklarının, sosyal çevresinin ve bulunduğu binanın depreme dayanıklı olmasının daha değerli özellikler olduğu görülüyor.

Konut yatırımı yaparken ulaşım kolaylığına dikkat edin

Şehir hayatında iş, ev ve sosyal hayat üçgeninde ilerleyen maratonda trafikte harcanan zamanı kısaltmak önemli. Bu nedenle satılık ev arayışında ulaşım kolaylığı, şehir merkezindeki konutların satış fiyat değerlerini etkiliyor. Diğer yandan ana yollara yakınlık kadar toplu taşıma araçlarına mesafesi kısa olan ve metro, metrobüs gibi raylı ulaşım hatlarına yakın fakat şehir merkezinde bulunmayan konutlar da fiyat avantajı nedeniyle tercih ediliyor. Çocuklu aileler ise ulaşım kolaylığı konusunda önceliği “okul ulaşımına yakın” konutlardan yana kullanabiliyor.

Emlak sitelerinde yayınlanan satılık daire ilanlarında “metroya yakın”, “metrobüse yürüme mesafesinde”, “otobüs durağına yakın” gibi ifadelerin sıkça kullanılmasının da ulaşım kolaylığına sahip konut arayanlar için daha ilgi çekici olduğu bir gerçek.

Satın aldığı konutu kiraya vererek kira geliri elde etmek isteyen yeni ev sahipleri için de ulaşım kolaylığına sahip daireler daha avantajlı oluyor. Bu avantajlar kiraya verme sürecinin daha hızlı tamamlanması, kira fiyatının daha yüksek değerden belirlenmesi, satışa çıkarılması durumunda daha çabuk alıcı bulması olarak sıralanabilir.

Birikimini uzun vadede değerlendirmek için gayrimenkul yatırımı yapacak fakat mevcut ulaşım hatları yakınında aradığı fiyat değerinde satılık konut bulamayanlar ise, gelecek beş yılda açılması planlanan metro veya metrobüs hatlarının bulunduğu bölgelerden konut satın alma yolunu seçebiliyor. Böylelikle ileride prim yapacak bir bölgeden satın aldığı konutun değerini, beş yıl içerisinde katlayacağını hesaplayarak planlama yapabiliyor.

Kaynak: Zingat.com